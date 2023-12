Divulgação da Pnad Contínua, do PMI e aquisição pela Engie: 3 assuntos que movem o mercado

O último dia útil de 2023, esta sexta-feira, 29, traz a bolsa brasileira fechada, após um recorde: o Ibovespa fechou seu último pregão com alta acumulada de 21,7% aos 134.185 pontos. O movimento coloca o ano como o melhor desde 2019. Já o dólar encerrou com a maior queda acumulada desde 2016: a moeda americana recuou 8,08% e fechou a sessão em R$ 4,8534.

Nos Estados Unidos, o mercado abre, com os índices futuros todos em alta pela manhã. Na Europa, os futuros também valorizam e as negociações ocorrem normalmente, exceto pela bolsa do Reino Unido que deve encerrar mais cedo. Na Ásia, as bolsas fecharam mistas, com os mercados da Coreia do Sul fechados e em Hong Kong operando reduzidos.

Pnad Contínua

Nesta sexta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-Contínua). O indicador mede, entre outras coisas, a taxa de desemprego no país. As estimativas do mercado apontam para uma queda na taxa trimestral (contando setembro a novembro) em comparação com os três meses anteriores (contando agosto a outubro).

PMI dos EUA

De olho no exterior, o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) divulga o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) às 11h45. O indicador engloba o setor de serviços e indústria e é um indicador da atividade econômica dos EUA, ou seja, é possível utilizar o índice para medir a inflação e produção dos setores.

Engie (EGIE3)

A Engie Brasil Energia (EGIE3) e a CDPQ, grupo de investimento global sócio na Transportadora Associada de Gás (TAG), anunciaram, por meio de fato relevante publicado após o fechamento do pregão de quinta-feira, 28, um acordo de venda de 15% da participação da Engie para a CDPQ. O valor da transação está estimado em R$ 3,113 bilhões, sujeito a ajustes de preço.