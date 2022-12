Dividendos: Suzano (SUZB3) irá distribuir R$ 88,6 milhões

A exportadora de celulose Suzano (SUZB3) anunciou na noite desta terça-feira, 13, que irá pagar R$ 88,6 milhões em dividendos.

O acionista da companhia receberá R$ R$ 0,48490389 por ação ordinária, sR$ 0,53339428 por ação preferencial classe A e R$ 0,53339428 por ação preferencial classe B.

O dividendo será pago com base em balanço semestral datado de 30 de junho de 2022, por conta do dividendo anual.

O pagamento será efetuado no dia 21 de dezembro deste ano. Irão receber os dividendos os detentores de ações da Suzano até o dia 13 de dezembro de 2022 (data com).

A partir do dia 14 de dezembro, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao recebimento dos dividendos.

Últimos resultados da Suzano: lucro no 3º tri

A Suzano (SUZB3) teve lucro líquido de R$ 5,448 bilhões no terceiro trimestre deste ano. No segundo trimestre do ano passado, a companhia de papel e celulose tinha registrado um lucro bem menor, de R$ 182 milhões. Já no mesmo período de 2021, teve prejuízo de R$ 959 milhões.

