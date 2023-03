Dividendos da Petrobras: distribuição será destaque do resultado do 4º tri

A Petrobras (PETR4) divulga seus resultados do quarto trimestre nesta quarta-feira, 1º, e os dividendos serão o destaque do balanço mais uma vez. A grande dúvida dos agentes de mercado é se a estatal deve continuar pagando proventos bilionários.

A expectativa dos analistas do Itaú BBA é que a Petrobras mantenha sua atual política de dividendos e distribua de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões, enquanto o Credit Suisse espera US$ 5 bilhões em dividendos referentes ao quarto trimestre do ano passado.

“Ainda assim, dado que a atual política de dividendos da empresa não está em seu estatuto social e considerando que a empresa já pagou mais do que a média em 2022, a Petrobras poderia também optar por não pagar quaisquer dividendos sobre este trimestre”, alerta o BBA.

Os analistas do Credit tem uma visão mais construtiva e acreditam que a empresa deve anunciar o pagamento de dividendos. A União, como maior acionista, se beneficia do pagamento, que pode contribuir para equilibrar a balança fiscal do País. O problema é se o Conselho de Administração da companhia barrar a distribuição na assembleia geral anual – rito obrigatório para a distribuição.

A estimativa da casa é que há uma chance de 56% da distribuição de proventos relativa a ao quarto trimestre acontecer de fato.

A expectativa do BBA é de que a Petrobras tenha um lucro de R$ 40 bilhões do quarto trimestre de 2022, alta anual de 27,6%. Já o Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, deve ser de R$ 81 bilhões, em alta de 9,1% frente ao mesmo período do ano anterior.