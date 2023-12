Dívida pública federal, Cteep no Ibovespa e crédito para Azul: 3 assuntos que movem o mercado

A manhã desta quarta-feira, 27, ocorre após um recorde histórico: o Ibovespa fechou a sessão anterior aos 133.532 pontos. Para especialistas ouvidos pela EXAME, o movimento positivo deve se manter até o final da semana. Às 7h55, o índice futuro do Ibovespa mostrava valorização.

No exterior, após o Boxing Day (feriado comemorado no dia seguinte ao Natal, em 26 de dezembro), os mercados europeus reabriram em alta. Na Ásia, as bolsas fecharam também em valorização, após dados mais positivos sobre o lucro industrial da China. Já nos Estados Unidos, os índices futuros operam sem direção definida, mas próximos à estabilidade.

Divulgação do resultado primário do Governo

Entre os assuntos quentes do dia, destaque para a divulgação do relatório mensal do estoque da Dívida Pública Federal (DPF) pelo Tesouro Nacional às 14h30 e do resultado primário do Governo às 16h, ambos referentes a novembro. Os números de outubro mostraram um estoque de dívida de R$ 6,172 trilhões (alta de 1,58% em comparação a setembro) e um superávit de R$ 18,277 bilhões.

Aprovação de linha de crédito para Azul (AZUL3)

Em comunicado ao mercado após o fechamento da sessão anterior, a Azul (AZUL3) informou que suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Azul Investiments LLP conseguiram a aprovação para acessar uma nova linha de crédito securitizada de US$ 200 milhões. O montante será utilizado, segundo a companhia, para financiar a manutenção de motores da frota Embraer e Airbus.

Entrada da Cteep (TRPL4) no Ibovespa

A B3 divulgou a terceira e última prévia da carteira para o período de janeiro a abril de 2024, confirmando a inclusão da Cteep (TRPL4) com peso de 0,444%. Também houve a manutenção do papel Casas Bahia (BHIA3), que havia sido excluído na primeira versão da prévia, mas retornou na segunda, após a empresa realizar grupamento das ações justamente com o propósito de permanecer no índice.

Confira as últimas notícias de Invest: