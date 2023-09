Alta em Hong Kong, inflação recua na Europa, taxa de desemprego no Brasil e que mais move o mercado

A pausa na alta do rendimento dos títulos do Tesouro americano contribui para as altas no mercado internacional nesta sexta-feira, 29. Índices futuros de Wall Street operam no positivo nesta manhã, enquanto as principais bolsas da Europa chegam a subir mais de 1%.

Inflação recua na Europa

O movimento positivo na Europa tem como pano de fundo os números abaixo do esperado para a inflação da Zona do Euro. Divulgado nesta manhã, o Índice de Preço ao Consumidor de setembro ficou em 0,2% na região. Na comparação anual, houve queda de 5,3% para 4,3% (ante consenso de 4,5%). O núcleo da inflação ao consumidor também surpreendeu positivamente, com queda de 5,3% para 4,5%. A expectativa era de queda para 4,8%.

Alta em Hong Kong

Ganhos ainda mais expressivos foram registrado em Hong Kong, onde a bolsa local fechou esta madrugada em alta de 2,71%. O movimento, de acordo com fontes da Reuters, foi puxado pela expectativa de uma aceleração do consumo na China, durante o feriado da Semana Dourada.

As celebrações, que duram uma semana, já começaram na China nesta sexta, sem pregão na bolsa de Shangai. O mercado chinês permanecerá fechado até a próxima sexta-feira, 6, afetando também as negociações de minério de ferro.

Taxa de desemprego no Brasil

No Brasil, investidores deverão monitorar os dados do mercado de trabalho, com a divulgação da Pesquisa de Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de agosto. O consenso é de que os números revelem queda da taxa de desemprego de 7,9% para 7,8%.