Disney realiza demissões globais após queda na audiência da TV

A Disney demitiu centenas de funcionários ao redor do mundo após enfrentar queda na audiência na TV, segundo informações do site Business Insider.

As demissões afetaram, principalmente, a área de marketing dos filmes e programas do canal da divisão Disney Entertainment. A maioria dos cortes ocorreram nos Estado Unidos e chegou a alguns profissionais das áreas de divulgação, elenco e desenvolvimento. Outros setores como finanças corporativas - de equipes distribuídas globalmente - também foram afetadas. De acordo com os dados do site, nenhuma equipe foi completamente desfeita.

Conforme o público da Disney migra da TV para a plataforma de streaming, a empresa se viu obrigada a realizar ondas de demissões em massa nos últimos anos. O segmento, apesar de lucrativo, enfrenta uma lucratividade que avança lentamente.

Em março, a marca cortou cerca de 6% de sua força de trabalho nos grupos ABC News e Disney Entertainment Networks, demitindo cerca de 200 funcionários. Já no último semestre de 2024, o lay-off atingiu aproximadamente 300 pessoas em departamentos corporativos após a onda de demissões de 140 funcionários das equipes da National Geographic e Freeform.

Bob Iger, o CEO da rede, anunciou em 2022, que a empresa sofreria com as demissões em massa, planejando cortar 7 mil postos de trabalho.

Apesar da crise na TV, a Disney viu o streaming se tornar lucrativo pela primeira vez no ano passado. A empresa, além do entretenimento digital, também investe no crescimento no setor de parques e experiências, anunciando uma recente parceria para a construção de um parque temático em Abu Dhabi.