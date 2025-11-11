Disney está perdendo milhões de dólares por dia devido ao bloqueio do YouTube TV

A disputa entre Disney e o YouTube TV, do Google, que resultou no bloqueio da transmissão do tradicional Monday Night Football da NFL para cerca de 10 milhões de assinantes, sobre um novo contrato de distribuição de conteúdo, está custando à gigante do entretenimento US$ 4,3 milhões por dia em receita perdida, segundo estimativa do Morgan Stanley.

Ao longo da semana, o prejuízo da Disney pode chegar a US$ 30 milhões, enquanto o bloqueio de canais como ABC e ESPN se estende pelo seu 12º dia, segundo a Variety. As companhias devem chegar a um acordo até o final da semana, segundo o The Verge.

A disputa também está custando caro ao Google. Uma pesquisa da Drive Research apontou que 24% dos clientes cancelaram ou planejavam cancelar suas assinaturas.

Negociação

Mais de 20 canais pertencentes à Disney saíram do ar no YouTube TV após o término de seus contratos às 23h59 (horário do leste dos EUA) do dia 30 de outubro. O Google acusa a Disney de retirar seus canais do YouTube TV como uma "tática de negociação" e afirma que seus termos aumentariam os preços para os assinantes do YouTube TV, enquanto a Disney alega que o Google está se recusa a pagar valores justos por seu conteúdo.

Para conter a insatisfação, o Google tem oferecido créditos de US$ 20 aos seus assinantes durante o período de indisponibilidade, embora ainda não haja previsão para o fim do impasse.

Além do aspecto financeiro, o impasse expôs o nível de fragmentação do mercado de streaming esportivo em 2025 nos EUA. O caso se tornou símbolo de um cenário em que há mais opções de plataformas do que nunca, mas acompanhar todos os jogos ficou mais difícil — e caro — para os torcedores.

O ex-jogador da NFL JJ Watt expressou frustração nas redes sociais após não conseguir assistir ao jogo da rodada. O bloqueio ocorreu porque a Disney suspendeu o sinal da ESPN e de outros canais de seu portfólio na plataforma do Google no fim de outubro, em meio a uma disputa sobre os valores de retransmissão. Enquanto parte do público migrou temporariamente para serviços concorrentes como Hulu Live e Fubo, Watt afirmou que não pretende pagar por “mais uma assinatura de streaming”.