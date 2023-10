Discurso de Powell, Tesla em queda, Netflix em alta e o que mais move o mercado

Os mercados globais iniciaram esta quinta-feira, 19, no vermelho, com o noticiário geopolítico mantendo investidores na defensiva. O ouro, destino de muitos que buscam alguma reserva de proteção em tempos sombrios, volta a se valorizar. Sua valorização desde o início do conflito no Oriente Médio já supera 6%. Outra commodity que ganhou força nos últimos dias foi o petróleo, que tem oscilado de acordo com as perspectivas de um novo aperto de oferta.

Os temores de a guerra entre Israel e o Hamas resultar no envolvimento de outros países seguem vivos no mercado. Junto à visita do presidente Joe Biden a Israel, os Estados Unidos enviaram seu maior navio de guerra, o USS Gerald R. Ford. O envio do porta-aviões provocou reações negativas entre os apoiadores dos países islâmicos. Em visita a Pequim, o presidente russo, Vladmir Putin, afirmou que a Rússia iria "exercer controle visual, controle com armas sobre o que está acontecendo no mar Mediterrâneo" ao criticar o envio do navio americano.

Discurso de Jerome Powell

É diante deste cenário que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell no Clube Econômico de Nova York, às 13h (de Brasília). A expectativa do mercado é de que Powell endosse o coro de que o juro americano permanecerá alto por mais tempo, com tem sinalizado seus colegas do Fed.

Esse cenário é um dos mais temidos por economistas. Para muitos, inclusive, o adiamento dos cortes de juros nos Estados Unidos poderia restringir o ímpeto do Banco Central brasileiro em seu ciclo de queda da Selic. Entre os que defendem essa tese estão os analistas do Banco do Brasil, que emitiram na véspera um relatório afirmando que o afrouxamento monetário deverá encerrar com a Selic a 10% -- e não a 8,5% como indica o boletim Focus.

A depender do discurso de Jerome Powell nesta tarde, essa tese pode ganhar ainda mais força nos próximos dias.

Netflix dispara e Tesla desaba

Nesta quinta, investidores ainda reagem aos balanços da Tesla e Netflix, divulgados na última noite. No pré-mercado americano, as ações operam em direções distintas. A Netflix, que divulgou lucro acima do esperado, dispara 13% e a Tesla cai mais de 6%, após ter apresentado receita e lucro abaixo das expectativas.

