Discurso de Powell, indicadores dos EUA e vendas no varejo brasileiro: o que move o mercado

Esta quinta-feira, 15, é marcada por uma agenda intensa de indicadores nos Estados Unidos, que deve balizar o humor dos mercados ao longo do dia. Por lá, às 9h30, saem os números de vendas no varejo, inflação ao produtor (PPI) e pedidos semanais de auxílio-desemprego. Às 10h15, saem os dados da produção industrial.

Investidores também monitoram o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, às 9h40, o primeiro desde a recente trégua nas tensões comerciais entre EUA e China.

Às 11h, será divulgado ainda o índice de confiança das construtoras (NAHB), enquanto à noite o Japão divulga o PIB preliminar do primeiro trimestre.

No Brasil, o IBGE divulga, às 9h, os dados de vendas no varejo de março. Também às 9h, o Banco Central realiza o segundo dia de sua conferência anual.

No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de retornar de uma viagem à China e à Rússia, faz uma escala no Uruguai para comparecer ao velório do ex-presidente José Mujica.

Na B3, as atenções se voltam para o prejuízo da Eletrobras, que teve queda prolongada no after market de Nova York e tende a pressionar o papel nesta quinta.

Após o fechamento, BB, BRF, Marfrig, Cosan, CPFL Energia e Cyrela publicam seus resultados.

No exterior, investidores acompanham ainda uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia na Turquia e a decisão de política monetária do Banco Central do México, às 16h.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam em queda na manhã desta quinta-feira, 15. Na Ásia, o índice Nikkei 225, do Japão, caiu 0,98%, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,73%. O Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,82%, e o CSI 300, da China continental, cedeu 0,87%. O índice australiano S&P/ASX 200 destoou e fechou em alta de 0,22%.

Na Europa, os principais índices recuam no início do pregão, pressionados por resultados corporativos e indicadores mistos. O índice europeu Stoxx 600 cai 0,4%, mesmo percentual de queda do CAC 40, na França. Já o FTSE 100, do Reino Unido, e o DAX, da Alemanha, recuavam 0,5% por volta das 8h25 (horário de Londres).

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em queda após sequência positiva nas bolsas. Os contratos do S&P 500 recuam 0,5%, os do Nasdaq 100 caem 0,7%, e os do Dow Jones perdem 0,3%.