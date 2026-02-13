Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Diretora jurídica do Goldman Sachs renuncia após ser citada em caso Epstein

Investigação sobre bilionário aumentou escrutínio sobre instituições financeiras dos EUA

Caso Epstein: principal advogada do Goldman Sachs, Ruemmler, renuncia ( Kypros/Getty Images)

Caso Epstein: principal advogada do Goldman Sachs, Ruemmler, renuncia ( Kypros/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12h35.

A diretora jurídica do Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, pediu demissão do cargo, anunciou o CEO David Solomon na quinta-feira. A saída ocorre semanas após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgar novos documentos que detalham sua relação com Jeffrey Epstein.

Os registros mostram que Ruemmler aceitou presentes do financista e o orientou sobre como responder a questionamentos da imprensa a respeito de seus crimes. A executiva nega ter tido conhecimento de condutas ilegais em curso.

Segundo uma fonte ouvida pela imprensa americana, Ruemmler comunicou sua decisão a Solomon na quinta-feira. A renúncia passa a valer em 30 de junho.

Trata-se da saída mais relevante no setor bancário desde a divulgação do novo lote de documentos sobre Epstein, no mês passado. As revelações ampliaram o escrutínio sobre instituições financeiras que mantiveram relação com o financista mesmo após sua condenação, em 2008, por aliciar uma menor de idade para prostituição.

Outros bancos também foram citados. Documentos mostram que o UBS abriu contas para Ghislaine Maxwell, associada de Epstein, em 2014 — meses depois de o JPMorgan Chase encerrar sua relação com ele.

“Como uma das profissionais mais competentes em sua área, Kathy também foi mentora e amiga de muitos dos nossos funcionários, e sentiremos sua falta”, afirmou Solomon em comunicado. “Aceitei seu pedido de demissão e respeito sua decisão.”

Antes de ingressar no Goldman, Ruemmler comandava globalmente a área de defesa e investigações de crimes de colarinho branco do escritório Latham & Watkins e foi conselheira da Casa Branca no governo Obama.

Em entrevista ao Financial Times, ela afirmou que a exposição pública relacionada à sua atuação como advogada de defesa tornou-se “uma distração”. Em declaração anterior à Reuters, disse que conheceu Epstein exclusivamente no contexto profissional. “Eu não tinha conhecimento de nenhuma conduta criminosa em curso da parte dele e não o conhecia como o monstro que se revelou ser”, afirmou.

Os documentos divulgados pelo governo mostram que Ruemmler manteve comunicações frequentes com Epstein entre 2014 e 2019. Em 2019, ela o orientou sobre como responder a uma consulta da mídia sobre suposto tratamento jurídico privilegiado.

E-mails também indicam que recebeu presentes como vinho, bolsa e itens de luxo. Em uma troca de mensagens de 2018, respondeu a um intermediário que “adoraria” ganhar uma pulseira Hermès para Apple Watch.

Registros citados nos documentos apontam ainda que Epstein tentou contato com Ruemmler por telefone no dia de sua prisão, em 6 de julho de 2019. Em anotações atribuídas a agentes federais, ele questiona: “Isso tem a ver com tráfico sexual? Isso tem a ver com menores de idade?” e afirma: “Isso é ruim, isso é muito ruim.”

Epstein foi preso em julho de 2019 sob acusação de tráfico sexual e morreu no mês seguinte em uma cela em Manhattan. A morte foi classificada como suicídio pelo médico-legista de Nova York.

A saída de Ruemmler ocorre em um momento de alta sensibilidade reputacional para os grandes bancos de Wall Street, pressionados por investidores e reguladores a reforçar controles internos e critérios de relacionamento com clientes. O Goldman ainda não anunciou quem assumirá o comando jurídico da instituição.

Acompanhe tudo sobre:Goldman Sachs

Mais de Invest

Afinal, o balanço da Vale foi bom ou ruim? Entenda o que causou prejuízo

Ibovespa cai e se distancia dos 190 mil pontos com pressão de Vale após balanço

Waymo paga US$ 24 para que pessoas fechem as portas de seus carros autônomos

IA avança sobre empregos e provoca ajuste estrutural em setores tradicionais

Mais na Exame

Mercados

Afinal, o balanço da Vale foi bom ou ruim? Entenda o que causou prejuízo

Negócios

Sabor 'tadala': em 25 dias, energético de SC bate recorde e soma 23 milhões de pedidos

Esporte

Como funciona o skeleton? Modalidade pode garantir medalha ao Brasil

Carreira

Empresas perdem US$ 160 bilhões por falta de inteligência emocional — IA quer mudar isso