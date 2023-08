Direita lidera prévia na Argentina, temores na China, IBC-Br e o que mais move o mercado

O mercado internacional iniciou esta semana em modo de cautela, com investidores repercutindo novos sinais de fragilidade do mercado imobiliário da China.

Risco de calote na China

As preocupações se devem ao risco de calote da Country Garden, uma das maiores incorporadoras da China. Segundo fontes da Reuters, a companhia está buscando atrasar o pagamento de títulos privados de emissão interna, após as negociações de onze de seus títulos terem sido suspensas. As ações da Country Garden fecharam em queda recorde na bolsa de Hong Kong nesta madrugada, recuando 18%.

Apesar dos temores com a China, os principais índices de ações da Europa e os futuros dos Estados Unidos operam em leve alta nesta manhã.

Eleições na Argentina

Nesta segunda-feira, 14, também são esperadas reações às prévias das eleições presidenciais na Argentina, lideradas pelo candidato de extrema direita Javier Milei, que teve cerca de 30% dos votos. No centro de suas propostas está a dolarização da economia argentina e o fim das operações de seu Banco Central. O peso argentino acumula cerca de 90% de queda frente ao dólar nos últimos cinco anos.

IBC-Br de junho

No Brasil, economistas aguardam a publicação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, dado sua maior frequência de divulgações. A expectativa para a divulgação de hoje é de uma alta de 0,6% ante a contração de 2% registrada na edição anterior.

Balanços do dia

A semana será a última da agenda de balanços do segundo trimestre. Mas a segunda ainda começa agitada. Entre os resultados mais aguardados do dia estão os do Magazine Luiza, Raízen, Natura, Marfrig, Ambipar.

