Direcional (DIRR3) vai pagar R$ 346 milhões em dividendos e triplica número de ações

A Direcional Engenharia (DIRR3) anunciou a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 346,7 milhões, o equivalente a R$ 2,00 por ação. O pagamento considera a base acionária de 173,3 milhões de papéis em circulação, desconsiderando as ações mantidas em tesouraria.

Conforme fato relevante divulgado após o fechamento do pregão desta segunda-feira, 17, os investidores com ações até o encerramento do pregão de 27 de junho terão direito aos proventos. A partir de 30 de junho, os papéis passam a ser negociados na condição “ex-dividendo”. O pagamento será efetuado em até 30 dias após essa data. Segundo a companhia, o valor poderá ser integralmente deduzido dos dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2025, de R$ 576,6 milhões, aprovada em Assembleia Geral Ordinária (AGO) no último mês de abril.

Além da distribuição de dividendos, o conselho de administração aprovou uma proposta de desdobramento de ações na proporção de 3 para 1. Isso significa que cada acionista receberá duas novas ações para cada papel que já possuir, triplicando a quantidade total de ações ordinárias — sem alteração no capital social da empresa.

O objetivo da operação é aumentar a liquidez dos papéis no mercado e tornar o preço unitário mais acessível a um número maior de investidores. A proposta será submetida à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), cuja data ainda será divulgada.

Novo ciclo de crescimento

O anúncio ocorre em um momento positivo para a Direcional. A companhia registrou um crescimento de 9,5% no lucro do primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado — resultado acima das expectativas do mercado. Desde a divulgação do resultado, na noite do dia 12 de maio, até o fechamento de ontem, a ação valorizou 8,07%.

Em dezembro passado, a Direcional anunciou a venda de 7,55% da Riva, sua incorporadora voltada à classe média, para a gestora Riza. A operação faz parte da estratégia da empresa em fortalecer a atuação no segmento de renda média, beneficiado pela nova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Além de alinhar o valuation da Riva ao mercado, a transação contribui para melhorar a estrutura de capital da Direcional, ao reduzir a dependência do próprio caixa e permitir a expansão com recursos externos.