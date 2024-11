DiDi registra lucro de 1,7 bilhão de yuans no 3º trimestre de 2024

A DiDi Chuxing divulgou nesta sexta-feira, 29, os resultados do terceiro trimestre de 2024. Os dados mostram que o volume de transações da plataforma principal, que inclui os negócios de transporte na China e no exterior, atingiu 4,118 bilhões de pedidos de viagem neste trimestre, um aumento de 15,1% em relação ao mesmo período de 2023.

Crescimento significativo na China e no mercado internacional

Na China, o número de pedidos chegou a 3,183 bilhões, representando um crescimento anual de 10,6%, com uma média diária de 34,6 milhões de viagens. No mercado internacional, a empresa registrou 935 milhões de pedidos, um aumento expressivo de 33,4%, com um volume diário médio de 10,16 milhões de viagens.

Volume de transações e lucro no 3º trimestre

O volume total de transações (GTV) da plataforma atingiu 100,9 bilhões de yuans no trimestre, um crescimento de 13,1% em relação ao ano anterior, considerando taxas de câmbio fixas. A DiDi reportou um lucro ajustado de EBITDA de 1,7 bilhão de yuans no período.

Especificamente, o transporte na China gerou um GTV de 78,1 bilhões de yuans, um crescimento de 7,8% em relação ao mesmo período de 2023. Já o negócio internacional teve um desempenho robusto, com 22,8 bilhões de yuans em transações, um aumento de 33,4% no mesmo intervalo de comparação.

Comentários do CEO da DiDi

Cheng Wei, fundador e CEO da DiDi, comentou os resultados positivos alcançados no terceiro trimestre de 2024, ressaltando o aumento da competitividade dos produtos e a melhoria da eficiência operacional da empresa. “Após os esforços dos três primeiros trimestres, nossa competitividade de produtos e eficiência operacional estão aumentando de forma constante, resultando em um crescimento estável dos negócios domésticos e internacionais no terceiro trimestre deste ano”, afirmou.

Cheng destacou que esses avanços só foram possíveis graças ao apoio de usuários, motoristas e parceiros da DiDi. Ele reforçou o compromisso da empresa em ser responsável, priorizando as pessoas e ouvindo as opiniões de diferentes setores da sociedade. “A DiDi sempre insistiu em ser uma empresa responsável, colocando as pessoas em primeiro lugar, cumprindo suas responsabilidades sociais e promovendo de forma sólida a inovação e o progresso tecnológico”, concluiu o CEO.