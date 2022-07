Diante de "pior crise já vista", Zuckerberg anuncia corte nas contrações e recursos da Meta

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, emitiu um alerta para os funcionários em que afirmava que a empresa controladora do Facebook enfrenta uma das "piores crises já vistas na história recente", o que exigirá uma redução nas contratações e nos recursos.

A mensagem foi entregue durante uma reunião de videoconferência interna na quinta-feira, 30, para os 77,8 mil funcionários da companhia, de acordo com o The New York Times. A declaração também enfatizava que o desempenho dos colaboradores passará por avaliações mais intensas a partir de agora.

"Acho que alguns de vocês podem decidir que este não é o lugar para vocês, e para mim está tudo bem com esta auto-seleção", teria dito o CEO. "De forma realística, provavelmente há um monte de pessoas na empresa que não deveria estar aqui."

Ainda de acordo com o Times, a companhia pretende reduzir as contratações previstas para esse ano, de 10 mil, segundo a meta inicial, para cerca de 6 mil a 7 mil.

Recentemente, a Meta foi impactada por mudança nas configurações de privacidade do sistema operacional móvel da Apple, que limitou a quantidade de dados dos usuários que podem ser coletados pelo Facebook e Instagram.

Após a mudança, a empresa enfrentou duas quedas consecutivas no lucro trimestral, de forma inédita na década, e perdeu cerca de US$ 230 bilhões em valor de mercado, depois de divulgar resultados inconstantes em fevereiro.