Diageo vende mais bebidas de olho na Copa do Mundo

As ações da Diageo subiram cerca de 6% nesta quarta-feira, 6, após a companhia divulgar vendas melhores do que o esperado no trimestre até abril, impulsionadas por compras de olho na Copa do Mundo.

O grupo registrou alta de 0,3% na receita, contrariando a previsão de queda de 2,3% feita por analistas, o que mostrou um sinal de alívio para investidores em meio à queda do consumo global de destilados.

O principal motor desse desempenho veio fora dos Estados Unidos.

Responsável por cerca de 50% do lucro da companhia, o mercado estadunidense teve vendas 9,4% menores no trimestre, pressionadas por uma queda de 15,4% no segmento de destilados.

O ambiente foi de demanda mais fraca e maior concorrência. Por outro lado, na Europa, a alta foi de 8,8%, com destaque para a cerveja Guinness.

Já as vendas na América Latina cresceram 16,2%, enquanto a África avançou 17,1%, refletindo um movimento de distribuidores que aumentaram estoques à espera do torneio, segundo dados compilados pelo Financial Times.

Desafio segue nos EUA

O presidente-executivo da Diageo, Dave Lewis, que assumiu o cargo em janeiro, afirmou que a América do Norte continua sendo o principal ponto de atenção da companhia.

Por lá, "as condições de mercado estão fracas e a oferta precisa ser mais competitiva", disse Lewis. "Ações já estão em andamento para resolver isso."

Entre as mudanças em curso está uma revisão da estratégia adotada nos últimos anos, que priorizava bebidas premium, com maior valor agregado.

Agora, a empresa avalia ampliar a presença em produtos mais acessíveis e formatos com maior giro.

A Diageo também destacou o avanço no controle de custos, com expectativa de economizar cerca de US$ 300 milhões até o fim de 2026.

Ao mesmo tempo, projeta gerar aproximadamente US$ 3 bilhões em fluxo de caixa livre no período, o que ajuda a sustentar dividendos e reforçar o balanço.

Aposta em bebidas prontas

A companhia também sinalizou um foco maior em categorias como coquetéis prontos para beber, segmento que vem ganhando espaço globalmente.

A iniciativa foi apresentada internamente em um encontro recente com funcionários, segundo fontes ouvidas pelo Financial Times.

O movimento marca uma inflexão na estratégia da Diageo após um início de gestão turbulento. No balanço semestral anterior, a empresa anunciou um corte de dividendos que levou a uma queda de 13% nas ações.