Dexco (DXCO3) quer levantar dívida de quase R$ 2 bilhões em notas comerciais

O Conselho de Administração da Dexco aprovou a emissão de R$ 500 milhões por meio de notas comerciais escriturais. O montante poderá ser acrescido para até R$ 625 milhões, a depender do exercício da opção do lote adicional.

A Dexco ainda informou que, adicionalmente, sua subsidiária Duratex Florestal fará uma segunda emissão de notas comerciais escriturais no valor de R$ 1 bilhão, podendo ser acrescido em R$ 250 milhões. Com isso, a companhia poderá levantar até R$ 1,875 bilhão por meio de notas comerciais.

Juros sobre a dívida

As operações resultará em uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs). Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as Notas Comerciais Escriturais ficarão vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado.

As notas comerciais terão vencimento de até 10 anos a partir da data da emissão. Os juros remuneratórios serão correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding. A taxa de remuneração, de acordo com a empresa, será o que for maior: o valor correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, acrescida exponencialmente de spread de 0,55% ao ano; ou 5,70% ao ano.