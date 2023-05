Dexco (DXCO3): Fidelity compra ações e monta posição de R$ 300 milhões

A Fidelity Investments, um das maiores gestoras do mundo, informou ter comprado 41.762.536 de ações da Dexco (DXCO3). A quantia representa 5,089% do capital da empresa e equivale a uma posição de R$ R$ 300,7 milhões, de acordo com a cotação do último fechamento, de R$ 7,20 por ação.

Ações subiram nos últimos pregões

Nos últimos cinco pregões, as ações da Dexco acumularam 11% de alta, sendo que, desde o início do mês, a valorização é de 22,9%. No ano, as ações sobem 6,2%.

Resultado do primeiro trimestre

O anúncio de que a participação da Fidelity atingiu 5% da empresa foi feito na noite de quinta-feira, 11, cerca de uma semana após a companhia ter apresentado balanço do primeiro trimestre. No período, o lucro líquido da Dexco caiu 31% para R$ 154.329, com queda de 19,7% na receita líquida consolidada para R$ 1,7 bilhão.