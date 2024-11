Detalhes sobre o ajuste fiscal, isenção do IR e feriado nos EUA: os assuntos que movem o mercado

Após Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciar o pacote de ajuste fiscal e a isenção do Imposto de Renda na tv aberta, os investidores esperam mais detalhes que serão apresentados em coletiva de imprensa que ocorre na manhã desta quinta-feira, 28. A coletiva está marcada para às 8h no Palácio do Planalto e terá a participação de Haddad, Simone Tebet e Rui Costa. Assita aqui.

Na noite de ontem, o governo anunciou medidas para reduzir a trajetória de crescimento das despesas públicas. A principal medida de ajuste das contas do governo incluída no pacote será a trava nas regras de reajuste real do salário mínimo. A estimativa é que o impacto fiscal seja de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos.

Além disso, a isenção de IR para trabalhadores com carteira assinada com salário de até R$ 5 mil. Para compensar a perda de arrecadação, estimada pela equipe econômica em pelo menos R$ 50 bilhões, a ideia é tributar quem tem renda superior a R$ 50 mil por mês. Com isso, o imposto terá incidência para quem tem rendimentos que ultrapassam R$ 600 mil por ano.

A isenção de IR era uma proposta de campanha do presidente Lula e pegou os investidores de surpresa o anúncio, juntamente, com o pacote fiscal. O Ibovespa fechou em queda de 1,74% e o dólar chegou a R$ 5,92.

Para Davi Lelis, especialista e sócio da Valor Investimentos, as medidas anunciadas visam trazer o Brasil de volta ao eixo fiscal, mas alertou para a volatilidade que podem gerar no mercado. Ele mencionou medidas impopulares, como o reajuste limitado do salário mínimo e a restrição do abono salarial, que podem enfrentar resistência.

Estados Unidos

Devido ao feriado Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, as bolsas americanas estarão fechadas, reduzindo assim, a liquidez do mercado.