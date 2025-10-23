Desktop dispara mais de 10% na bolsa com possível aquisição pela Claro

As ações da Desktop, empresa de banda larga controlada pelo fundo de private equity norte-americano HIG, subiam mais de 12% no início da tarde desta quinta-feira, 23, após a notícia de que as negociações sobre a venda companhia para a Claro avançaram.

Segundo o colunista do O Globo, Lauro Jardim, Claro e HIG fizeram uma nova rodada de conversas nesta quarta-feira, 22.

Segundo a publicação, a oferta vinculante, uma proposta mais formal, deve ser assinada até semana que vem. O valor será R$ 21 por ação, bem acima dos atuais R$ 15,17 (cotação das 11h30). Isso representaria um prêmio de quase R$ 6, ou 38%, por ação.

Na avaliação do Bradesco BBI, o negócio faz sentido estratégico para a Claro, mas a avaliação parece mais alta do que esperavam. O banco estima uma avaliação de 6,6x EV/Ebitda e R$ 3,3 mil por domicílio conectado, ambos em 2025.

No começo do mês, a Desktop confirmou estar em conversas com a Claro sobre uma potencial transação, mas destacou que até o momento não havia entendimento sobre questões como o valor do negócio.

“A companhia confirma que já houve conversas preliminares não vinculantes com a Claro sobre uma potencial transação. No entanto, até o momento, não houve acordo sobre preço, estrutura e demais condições”, afirmou a Desktop em comunicado ao mercado, no último dia 8 de outubro.

Os investidores reagiram positivamente e as ações vinham acumulando alta de 40% até o dia 20 de outubro. Nessa data, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou um relatório apontando preocupações concorrenciais por conta de uma possível aquisição da empresa pela Claro. A reação imediata foi uma queda de mais de 26% no preço da ação.

No documento, a Anatel analisou os efeitos competitivos de uma possível transação e disse que uma possível venda da Desktop para a Claro deve “levantar preocupações não desprezíveis quanto a possível agravamento de situações relacionadas a custos de mudança (switching costs) e efeito de aprisionamento (lock-in).”

Ela ainda acrescentou que um eventual negócio pelas empresas pode “dificultar a entrada efetiva de novos agentes (empresas), a capacidade de rivalizar das concorrentes presentes no mercado e facilitar a prática de condutas lesivas à concorrência, entre outras”.

Em maio de 2024, Vivo e Desktop estiveram em negociações semelhantes, mas o negócio não foi para frente devido a divergências de preço e sobreposição de redes.

A Desktop, que tem operação no interior o estado de São Paulo, encerrou o primeiro semestre com uma rede disponível a 4,78 milhões de residências e 1,17 milhão de casas conectadas em 200 cidades do interior do estado. A empresa abriu capital há quatro anos e se define como “principal plataforma regional de telecomunicações do Brasil”.