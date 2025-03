Desaceleração na Tesla: JPMorgan define queda da montadora de Musk como 'histórica'

A semana da Tesla (TSLA) tem sido difícil. Em meio a perdas de valor de mercado, quedas nas ações e preocupação por parte dos investidores, o JPMorgan aponta que a situação pode ser ainda mais complicada: analistas do banco afirmam não se lembrar uma queda dessa magnitude na história da indústria automobilística.

De dezembro até a última quarta-feira, 12, após o fechamento do mercado, a capitalização de mercado da Tesla despencou quase 49%, caindo de um pico de US$ 1,54 trilhão no final de 2024 para cerca de US$ 777 bilhões.

O JPMorgan reduziu a meta de preço para a Tesla em 41%, de US$ 230,58 para US$ 135, e revisaram a previsão de entregas para o primeiro trimestre de 2025 para cerca de 355.000 veículos, queda de 8% em relação ao ano anterior.

Os analistas atribuem o declínio à queda global nas vendas e aos problemas de imagem da marca, especialmente por conta do envolvimento político do CEO da empresa, o bilionário Elon Musk. Sua associação com o presidente Donald Trump têm gerado repercussões negativas, afetando diretamente a demanda pelos veículos da empresa. Para os analistas do banco, a postura de Musk "pode afetar a demanda".

A Tesla tem enfrentado uma onda de vandalismo e protestos em várias partes do mundo em retaliação à posição política de Musk.

Nos Estados Unidos, diversos pontos de venda e postos de carregamento da montadora foram alvos de ataques, segundo o The Washington Post. Em Loveland, Colorado, uma mulher foi presa após lançar coquetéis molotov contra carros da Tesla e escreveu insultos contra Musk na fachada de uma concessionária. Em Salem, Oregon, um homem armado atirou contra uma loja da marca e incendiou veículos, causando um prejuízo estimado em 500 mil dólares.

A hostilidade não se restringe a atos violentos. Para evitar serem associados ao empresário bilionário, alguns proprietários passaram a adesivar seus veículos com mensagens como "Comprei antes de Musk enlouquecer" . Em um dos vídeos que viralizaram no TikTok, um dono de Tesla exibe o adesivo como uma forma de se distanciar da imagem politizada da empresa.

Apesar da queda recente, a Tesla continua como a maior fabricante de automóveis do mundo em termos de valor de mercado. A Toyota, segunda colocada, está está avaliada em US$ 292 bilhões. Às 6h19 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 13, a montadora de Musk estava avaliada em US$ 797,98.

Mas o JPMorgan adverte: mesmo com a liderança da Tesla, o mercado está instável.