Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Desaceleração do emprego nos EUA não garante que Fed não subirá juros, dizem analistas

Criação de vagas em junho veio em praticamente metade do esperado no mês de junho e foi revisada para baixo em abril e maio

Payroll: criação de vagas perde força nos Estados Unidos. (Stefani Reynolds/Getty Images)

Payroll: criação de vagas perde força nos Estados Unidos. (Stefani Reynolds/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 2 de julho de 2026 às 11h46.

O mais recente relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, confirmou que a maior economia do mundo está perdendo tração no mercado de trabalho. A criação de 57 mil vagas não agrícolas em junho ficou abaixo das projeções do mercado, que esperavam algo em torno de 110 mil a 115 mil novos postos.

Mais do que o dado isolado do mês, as revisões para baixo dos meses anteriores cortaram outras 74 mil vagas do mapa. Essa deterioração na margem fez a média móvel de três meses despencar de 188 mil para 111 mil contratações, desenhando um cenário de desaquecimento.

Apesar do recuo na criação de vagas, a taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,2%. E analistas já alertam que essa aparente melhora esconde uma "armadilha" de retração da força de trabalho. O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, pondera sobre a "leitura mais fraca" dos números.

"O movimento foi acompanhado por queda de 0,3 ponto percentual na taxa de participação da força de trabalho, que atingiu 61,5%. Parte da melhora reflete, portanto, uma retração da oferta de trabalho, e não uma absorção mais forte de mão de obra", explica.

O fator imigração e o tombo em serviços

A explicação por trás do encolhimento da força ativa, com 1,2 milhão de pessoas deixando o mercado em junho, passa diretamente por questões regulatórias. O economista sênior do Inter, André Valério, conecta esse indicador às políticas imigratórias na Casa Branca.

"Com o forte controle imigratório imposto pelo governo Trump, a oferta de trabalho tem reduzido", avalia Valério, apontando que o aperto na fronteira justifica o desemprego mais baixo mesmo com a economia contratando menos.

Pelo lado dos setores, o detrator do mês foi o segmento de lazer e hospitalidade, que extinguiu 61 mil postos. O economista da Rio Bravo Investimentos, José Alfaix, vê que essas vagas haviam sido "provavelmente infladas em maio pela Copa e pelo Memorial Day".

"O payroll de maio dava cobertura para (o presidente do Federal Reserve, Kevin) Warsh manter juros ou subir. O de junho tira. E a inflação não cedeu. Atividade enfraquecendo com preços ainda pressionados não é o tipo de cenário que se resolve com uma direção só", detalhou Alfaix.

Juros e o dilema sem saída do Fed

A grande divergência entre as casas de análise está em como o Fed irá reagir. O relatório reduz a pressão por juros ainda mais restritivos, mas o ganho salarial de 3,5% em termos anuais ainda sinaliza uma inflação de serviços persistente e sem ganho real para os trabalhadores, conforme os especialistas.

O CEO da Azumi Investimentos, Edgar Araujo, detalha que, para o banco, "o dado aumenta a pressão por uma postura menos dura, mas ainda não resolve o dilema dos juros."

"O mercado de trabalho já mostra fissuras, mas ainda não enfraqueceu o bastante para garantir uma virada clara na política monetária. Para os ativos de risco e mercados emergentes, incluindo o Brasil, isso tende a manter a volatilidade elevada", acrescentou.

Enquanto o Inter espera a manutenção dos juros até dezembro, condicionando o corte aos próximos dados de inflação, a Suno Research adota uma postura similar, projetando juros inalterados até o fim de 2026 e relatando que o comitê aguarda por sinais mais claros de estabilidade de preços.

Acompanhe tudo sobre:PayrollFed – Federal Reserve System

Mais de Invest

Ibovespa sobe forte com 'payroll' abaixo do esperado e dólar em queda

Advent avança na Natura e se aproxima de 8% do capital da companhia

Petróleo recua e volta a negociar aos níveis de antes da guerra no Irã

JP Morgan parte para cima de fintechs com expansão de banco digital na Europa

Mais na Exame

Carreira

Como um dos maiores hospitais do país driblou falta de profissionais formando seus próprios talentos

Esporte

Luka Modric joga hoje? Veja provável escalação da Croácia contra Portugal

Inteligência Artificial

Como usar o Manus: guia para aproveitar a inteligência artificial no dia a dia

Mundo

Visto dos EUA: nova taxa de R$ 3.900 'corta fila' de entrevistas