Desaceleração da economia vai pressionar rentabilidade nos balanços do 4º tri, dizem analistas

Os resultados do quarto trimestre, que começaram a ser divulgados agora com Santander, Itaú e Klabin, devem vir mais fracos. Essa é a projeção da equipe de análise do Santander para as empresas acompanhadas por ela e que se repete em diversos relatórios de bancos de investimentos.

"Esperamos resultados mais fracos para nosso universo de cobertura, tanto sequencial quanto anual, em linha com a desaceleração observada na atividade econômica brasileira." Após encerrar o terceiro trimestre com um aumento de +0,4% no trimestre com ajuste sazonal, a equipe macro do Santander espera que o PIB do Brasil tenha uma queda de 0,2% no período.

O banco espera um crescimento de receita de +4,9%, queda de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1,5% e uma queda de lucro líquido de 14,3% para seu universo de cobertura, todos em base anual.

"Em termos de empresas específicas, acreditamos que CSN Mineração e Vale, Multiplan e Iguatemi, Smartfit, Itaú e Banco do Brasil, além da Marcopolo, podem ser destaques positivos no quarto trimestre", escrevem os analistas. Por outro lado, Usiminas e Gerdau, Bradesco, Iochpe e Natura podem ser os destaques mais fracos nesta temporada de resultados.

Consumo

Em suas projeções, a equipe de analistas do Itaú BBA que acompanha as ações de consumo esperam que as empresas do setor supermercadista sustentem números fortes de receita, mas com resultados neutros, dado que as empresas terão alguma pressãod e lucratividade.

Para o banco, o principal destaque é o Grupo Mateus, com dinâmica favorável de fluxo de caixa. "O principal destaque é Carrefour, agora que a integração do Big se mostrou mais difícil do que o esperado inicialmente."

Já no vestuário, o banco espera resultados mistos. Para a maioria dos nomes de alta renda, eles esperam um forte impulso operacional. A Vivara provavelmente mostrará os melhores resultados, enquanto Soma provavelmente mostrará números mais fracos em uma base relativa.

"As empresas expostas a uma clientela de baixa renda provavelmente apresentarão números mais fracos. Espera-se que Lojas Renner, Guararapes, Grupo SBF sejam os pontos mais baixos."

Commodities

No setor de metais e mineração, o Bank of America espera que quarto trimestre seja de tendências mistas, com os estoques de mineração se beneficiando principalmente da reabertura na China e das melhorias nos preços dos metais no final do último trimestre, enquanto as siderúrgicas devem registrar outro trimestre fraco, refletindo preços de aço mais baixos e sazonalidade mais fraca.

Já os preços elevados do petróleo continuam a ser um driver de crescimento na base anual, apesar da fraqueza sequencial. Para a distribuição de combustíveis, após uma significativa volatilidade nos preços dos combustíveis no Brasil impulsionada pelas mudanças na Petrobras, o setor deve se beneficiar de melhores resultados no quarto trimestre, diz o BofA. Já a Braskem deve continuar apresentando margens decrescentes devido a spreads mais fracos.