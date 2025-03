Depois da tempestade, a bonança: BTG volta a recomendar compra de CBA (CBAV3); ações sobem 5%

Depois de uma tempestade perfeita fez disparar os níveis de endividamento da CBA (CBAV3), o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) vê um cenário muito mais benigno para a fabricante de alumínio do grupo Votorantim à frente.

O banco elevou a recomendação dos papéis de “neutro” para “compra”, e elevou o preço-alvo de R$ 6,5 para R$ 8 por ação. É um potencial de valorização de mais de 60% em relação ao fechamento de ontem.

O call fez preço e as ações da CBA chegaram a subir 8% no começo do pregão. Por volta das 15h30, avançavam 5,5%, na contramão da queda do Ibovespa.

Na avaliação do BTG, a alavancagem já não é mais um problema para a companhia — mas o mercado não reconheceu isso e ainda não refletiu a transferência de valor da empresa que estava na dívida para seu valor de mercado.

“Com a alavancagem agora em 2,8 vezes e se encaminhando para um patamar de 2 vezes ao fim do ano, acreditamos que as ações ainda não refletem esse risco muito menor no balanço, escreveram os analistas Leonardo Correa e Marcelo Arazi em relatório.

O BTG tinha rebaixado sua recomendação para os papéis na CBA no fim do ano passado quando a alavancagem da companhia bateu próxima das 10 vezes.

O inferno astral da companhia no ano passado foi impulsionado por preços mais baixos do alumínio, custos de insumos mais altos, e instabilidade operacional em suas fundições devido a um problema oferta de coque.

Os problemas, contudo, foram superados. As operações se normalizaram, a empresa fez um processo bem-sucedido de gestão da dívida e vendeu ativos — principalmente a Alunorte —, o que ajudou a reduzir os passivos.

“As operações da empresa estão relativamente estáveis, os livros de pedidos saudáveis ​​e o capex sob controle”, ressalta o BTG.

Os preços do alumínio também se recuperaram, saindo de US$ 2200 para US$ 2600 por tonelada. Na sua modelagem, o BTG prevê esse patamar para este ano e o próximo — mas não descarta altas adicionais, em meio a demanda mais aquecida.

Nesse cenário, o banco vê a CBA tendo o maior retorno em geração de caixa por ação (FCF yield) na sua cobertura de empresas de mineração e siderurgia, em 14% ao ano.

“Uma vez que a alavancagem atinja níveis mais confortáveis, entre 1 vez e 1,5 vez, vemos espaço para a empresa restabelecer os pagamentos de dividendos, o que poderia ainda mais realçar a atratividade da ação para os investidores”, diz Correa.