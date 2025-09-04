Departamento de Justiça dos EUA abre investigação contra diretora do Fed, Lisa Cook

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, informou o jornal Wall Street Journal. Trata-se de mais uma investida do governo Donald Trump contra o Fed e deve marcar uma escalada nas preocupações do mercado financeiro com a tentativa de ingerência do Executivo sobre o banco central.

A investigação ocorre após dois pedidos de Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, nomeado por Trump, que alegou que Cook teria cometido fraude hipotecária. Pulte disse, sem apresentar evidências, que Cook teria declarado dois imóveis como sua moradia principal com o suposto objetivo de obter condições mais vantajosas de financiamento — nos EUA, a hipoteca para residência costuma ter juros menores.

As acusações de Pulte foram usadas por Trump em sua tentativa de demitir Cook. O presidente apresentou uma carta de demissão na sua rede social, mas Cook foi à Justiça contestando a medida. O BC dos EUA é independente e, por lei, o presidente só pode demitir seus diretores por "justa causa".

Ataques de Trump ao Fed

Após ter criticado publicamente o presidente do Fed, Jerome Powell, e pressionado por uma queda na taxa de juros desde que assumiu a presidência, Trump recentemente centrou seus ataques a Lisa Cook.

Se tiver sucesso em demiti-la, Trump teria a oportunidade de nomear outro integrante da diretoria do Fed e, consequentemente, maior ingerência sobre o BC, porque, neste caso, a diretoria que decide a taxa básica de juros do país seria formada por uma maioria de indicados por governos republicanos.

Os investidores esperam que a autoridade monetária reduza a taxa de juros em um quarto de ponto percentual na reunião de política monetária marcada para o próximo dia 16. Powell, inclusive, aventou com tal possibilidade em conferência anual de banqueiros centrais nos EUA, realizada no fim de agosto em Jackson Hole, no estado americano do Wyoming.

Monitoramento do mercado de trabalho pelo Fed

Os formuladores de políticas do Fed estão monitorando de perto os dados do mercado de trabalho em busca de quaisquer sinais preocupantes de fraqueza, especialmente após o presidente do BC ter dito em discurso no mês passado que “os riscos de queda para o emprego estão aumentando”. Em julho, as vagas de emprego nos EUA caíram para o menor nível em 10 meses.

A coordenação do processo do Departamento de Justiça ficará a cargo de Ed Martin, designado pela procuradora-geral Pam Bondi para investigar fraudes hipotecárias entre autoridades públicas. Um aliado de Trump, Martin atuou nos primeiros meses do governo como procurador interino em Washington, mas deixou o cargo após sua nomeação não obter apoio suficiente dos republicanos, em parte por ter apoiado réus acusados pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

O escrutínio sobre Cook representa o mais recente episódio em que o Departamento de Justiça investiga um adversário de Trump por acusações de fraude hipotecária. O órgão já havia iniciado apurações sobre alegações semelhantes contra a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e o senador democrata Adam Schiff, da Califórnia, ambos críticos ferrenhos de Trump.