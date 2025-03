Dell cortou 25 mil empregos nos últimos dois anos, diz site

O número de funcionários da Dell caiu em 25 mil nos últimos dois anos. As informações são do Business Insider.

Em seu último memorando, publicado na terça-feira, a empresa disse que tinha cerca de 108 mil funcionários pelo mundo em 31 de janeiro de 2025. Em fevereiro de 2024, esse número era de 120 mil, marcando uma redução anual de 10% na força de trabalho.

Olhando para 2023, o número de funcionários da Dell era de 133 mil, o que significa que, desde fevereiro daquele ano, a empresa de tecnologia sediada no Texas reduziu sua força de trabalho em 19%.

IA e volta ao escritório

A queda no número de funcionários ocorre após um ano de demissões e volta ao trabalho presencial. Em agosto, a empresa reestruturou significativamente sua divisão de vendas, que informou aos funcionários que seria necessário se preparar para "o mundo da IA". Como parte da reestruturação, a Dell demitiu funcionários, embora não tenha especificado quantos.

A empresa também executou uma série de ordens para a volta ao escritório físico ao longo de 2024, gradualmente incentivando os trabalhadores a voltarem ao presencial durante o ano antes de finalmente ordenar que todos que moram a 90 minutos de um escritório retornem às suas mesas cinco dias por semana desde janeiro deste ano.

As ordens de volta ao escritório se mostraram impopulares entre alguns funcionários da Dell, segundo o Business Insider. Quando foram solicitados a se classificar como híbridos ou remotos em fevereiro de 2024, cerca de 50% dos funcionários de tempo integral da Dell nos EUA optaram por permanecer remotos, embora isso significasse que eles abririam mão de promoções.

A receita anual da Dell aumentou 8% em seu ano fiscal de 2024, mas as ações da empresa caíram 15% até agora em 2025.

De acordo com o Bloomberg's Billionaires Index, o patrimônio líquido do CEO Michael Dell caiu em US$ 16,6 bilhões em 2025 — a segunda maior queda em riqueza pessoal depois de Elon Musk.