DeepSeek impulsiona otimismo no mercado de ações de tecnologia da China

O sucesso do modelo de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek gerou uma onda de otimismo em relação às ações de tecnologia da China. O Hang Seng Tech Index subiu 1,8% nesta sexta-feira, 7, elevando seus ganhos para 20% desde janeiro.

As ações da Xiaomi e da Alibaba, que possuem o maior peso no índice, tiveram alta de quase 30% neste período — ambas podem se beneficiar com os avanços do mercado de IA. As ações da Alibaba foram impulsionadas também pela divulgação de que seu novo modelo de IA teve um desempenho melhor do que o Llama, da Meta, e o V3, da DeepSeek, em vários testes.

A DeepSeek balançou os mercados globais depois de revelar um modelo de IA desenvolvido por uma fração do custo dos concorrentes, mesmo com as restrições às importações dos chips mais avançados para a China.

O otimismo do mercado com a China contrasta com o pessimismo que pesou sobre as ações chinesas nos últimos anos devido a quedas no setor imobiliário e a dados econômicos mais fracos.

Na última quarta-feira, 5, Peter Milliken, analista do Deutsche Bank disse que acredita que 2025 será o ano em que o mundo dos investimentos perceberá que a China está superando o resto do mundo.

"Os investidores terão que se voltar fortemente para a China no médio prazo e terão dificuldades para acessar suas ações sem elevá-las", afirmou Milliken.

O HSBC afirmou, em relatório publicado no dia 6 de janeiro, que a diferença de avaliação entre a China e outros mercados emergentes pode diminuir com o aumento dos fluxos de fundos estrangeiros, impulsionado pelo crescente reconhecimento das capacidades tecnológicas do país.

Em nota publicada no dia 1º de fevereiro, os analistas do Morgan Stanley reiteraram que o banco adota uma postura cautelosa sobre as ações do mercado de tecnologia chinês. Eles citam as tarifas americanas e outras incertezas políticas, como a possibilidade de os Estados Unidos expandirem suas restrições à venda de chips para Pequim, entre os motivos.

Os ganhos do mercado de tecnologia chinês acontecem em meio a uma guerra tarifária entre China e EUA, iniciada após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O presidente anunciou tarifas gerais de 10% para importados chineses. Em retaliação, a China anunciou uma série de tarifas sobre produtos americanos e a abertura de uma investigação antitruste contra o Google (GOOGL).