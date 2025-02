DeepSeek ‘alterou narrativa’ do mercado de tecnologia chinês, diz Goldman Sachs

A startup chinesa DeepSeek está redefinindo o cenário de tecnologia na China. Desde o lançamento do DeepSeek R-1, seu mais recente modelo de inteligência artificial, em janeiro, o mercado reagiu com otimismo. Segundo analistas do Goldman Sachs, a empresa “alterou a narrativa” do setor, impulsionando as ações de gigantes da tecnologia e gerando expectativas sobre o futuro da inovação no país.

O impacto já é visível nos índices de Hong Kong. O Hang Seng acumula alta de 13% em 2024, enquanto o Hang Seng Tech, que reúne empresas do setor, subiu 25% no mesmo período. A Tencent, gigante dos games e tecnologia, viu o valor de seus papéis disparar quase 8% na segunda-feira, 17, após anunciar a integração da IA da DeepSeek ao seu aplicativo WeChat. No fechamento do dia, as ações registraram alta de 4%.

Apesar do entusiasmo, o mercado questiona a sustentabilidade desses ganhos, especialmente diante da desaceleração econômica da China. Em setembro de 2023, um estímulo agressivo do governo levou a um aumento semelhante nas bolsas locais, mas os efeitos não se sustentaram.

De acordo com o Goldman Sachs, a inovação promovida pela DeepSeek pode garantir que essa alta tenha mais fôlego do que a anterior, que foi impulsionada por fatores políticos e ajustes de expectativas. Os analistas apontam três áreas estratégicas em que a IA pode gerar impacto significativo para as empresas chinesas: ganhos de produtividade, economia de custos e novas fontes de receita. Se essa tendência se mantiver, o banco estima que o valor das ações das companhias chinesas pode crescer entre 15% e 20%.

O desafio da regulamentação

Mesmo com o otimismo do mercado, especialistas alertam para riscos regulatórios e estruturais. Questões como privacidade de dados, regulamentação de IA e tarifas de exportação podem limitar o avanço das empresas chinesas no setor.

O Goldman Sachs destaca que, além da inovação, a China precisará de políticas econômicas robustas para enfrentar desafios imediatos. “Por mais promissora e estrategicamente importante que a IA seja para o crescimento de longo prazo da China, um estímulo fiscal vigoroso será essencial para suavizar os impactos tarifários e manter a competitividade global”, escreveram os analistas.