Decisão sobre liquidação da endividada China Evergrande é adiada

A China Evergrande ganhou tempo para chegar a um acordo de reestruturação com credores depois de um tribunal de Hong Kong adiar novamente a decisão sobre a liquidação da incorporadora mais endividada do mundo.

O processo foi adiado para 29 de janeiro, disse a juíza Linda Chan, do Tribunal Superior da cidade. O adiamento inesperado ocorreu porque o peticionário original não pressionou por uma liquidação imediata nesta segunda-feira, 4, o que pegou a Evergrande e outros credores desprevenidos e marcou mais uma reviravolta em uma ação que se arrasta há mais de um ano.

Dezenas de pessoas fizeram fila do lado de fora do tribunal na manhã desta segunda-feira para ouvir a decisão sobre o destino financeiro da construtora. Ao dar à Evergrande mais oito semanas para chegar a um acordo, a juíza disse que ainda faltavam detalhes cruciais na proposta da empresa. Além disso, solicitou que a incorporadora buscasse a opinião de “autoridades relevantes” e obtivesse apoio mais amplo dos credores.

“O peticionário mudou de posição e não pressionou para liquidar a empresa, o que é uma surpresa para nós”, disse em entrevista Neil McDonald, sócio do escritório de advocacia Kirkland & Ellis, consultor jurídico de um grupo de credores ad hoc. No entanto, o grupo de credores “rejeitou firmemente” a proposta mais recente apresentada pela Evergrande ao tribunal, acrescentou.

As ações da construtora chegaram a dar um salto de 22% com a decisão de adiamento, mas reduziram grande parte dos ganhos e encerraram o dia com alta de 9%. Os papéis são considerados “penny stock” e os títulos da incorporadora têm sido negociados em níveis “distressed” muito baixos, a cerca de um 1 centavo de dólar.

Destino incerto

Embora a Evergrande tenha ganhado certo tempo para evitar uma liquidação, ainda há muita incerteza sobre o que acontecerá na próxima audiência. Especialistas estão céticos quanto à possibilidade de um acordo com os credores, depois de tantos meses sem conseguir esse objetivo.

Credores offshore exigiram o controle acionário da Evergrande, bem como de suas duas subsidiárias de Hong Kong – Evergrande Property Services Group e China Evergrande New Energy Vehicle Group – como parte das negociações sobre a dívida, informou a Bloomberg News na semana passada. A Evergrande já havia proposto oferecer 17,8% da controladora e 30% de cada uma das subsidiárias.

“Acho que seria a última chance de adiamento para investidores offshore e para a empresa finalizarem o plano de reestruturação antes que a companhia seja liquidada na próxima audiência”, disse Kenny Chung, gestor de portfólio da Astera Capital, uma empresa de investimentos de Hong Kong.

Petição de liquidação

A petição de liquidação, apresentada em junho de 2022 pela Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Ltd., antes um investidor estratégico na plataforma de vendas online da construtora, posteriormente tornou-se uma ação coletiva consolidada para outros credores frustrados.

O advogado da Top Shine não quis entrar em detalhes sobre a mudança de posição na segunda-feira. A juíza Chan pediu à Top Shine que notificasse outras pessoas antes da próxima audiência, caso decida não buscar a liquidação.

Quando questionado se o grupo ad hoc interviria para continuar a pressionar pela liquidação caso o peticionário desistisse do processo, McDonald, o consultor jurídico dos credores, disse: “Provavelmente, sim”.

Um advogado que representa detentores de títulos disse que a proposta mais recente da Evergrande vai levar a uma “recuperação significativamente pior” em comparação com uma liquidação.

