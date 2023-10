Decisão do BoJ, dados da Europa, taxa de desemprego, balanços: 4 assuntos que movem o mercado

O apetite ao risco tem continuidade no mercado internacional nesta terça-feira, 31, enquanto investidores seguem à espera da decisão do Federal Reserve (Fed) desta semana. O consenso é de manutenção da taxa atual no patamar entre 5,25% e 5,5%. Mas investidores aguardam as sinalizações do presidente do Fed, Jerome Powell, quanto ao período de permanência da taxa de juros em níveis historicamente elevados nos Estados Unidos.

Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) interrompeu pela primeira vez o ciclo de alta de juros, com sua taxa referência em 4%. A perspectiva de que o BCE tenha encerrado o aperto monetário na Europa foi reforçada por dados da economia local divulgados nesta manhã.

PIB e IPC mais fracos na Europa

O PIB do terceiro trimestre ficou pior que o esperado, com crescimento de 0,1% na Zona do Euro. Economistas previam 0,2% de alta. Mas a principal surpresa ficou com o Índice de Preço ao Consumidor de outubro, que ficou em 0,1% ante consenso de 0,3%. A inflação anual caiu de 4,3% para 2,9%. A expectativa era de queda para 3,1%. Bolsas da Europa operam em alta, reagindo aos dados.

BoJ e o efeito no iene

Investidores também repercutem nesta manhã a decisão de política monetária do Bank of Japan (BoJ), que manteve o limite do rendimento do título de 10 anos em 1%, mas sinalizou maior flexibilização, indicando este ser apenas uma referência. A medida foi considerada por investidores menos dura que o esperado, gerando depreciação do iene para patamar mais baixo frente ao euro em quinze anos. O país, que ficou conhecido por suas taxas deflacionárias, vive uma outra realidade, com a inflação anual rodando a 3%. Apesar da repercussão negativa na moeda, a bolsa de Tóquio fechou em alta de 0,6%.

Taxa de desemprego no Brasil

No Brasil, a principal, divulgação do dia será a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que irá revelar a taxa de desemprego brasileira. A expectativa é de queda de 7,8% para 7,7%. O desemprego, se confirmado, será o mais baixo desde 2015.

Balanços do dia

Por aqui, investidores também seguem atentos ao calendário de balanços do terceiro trimestre. A agenda, nesta terça, será recheada com os balanços de PRIO, Vulcabras, Marcopolo, Vamos, Kepler Weber. Na última noite, foram divulgados os resultados do GPA, Assaí e Irani. Quem já apresentou seus números nesta manhã foi a Ambev, que reportou lucro líquido de R$ 3,91 bilhões, um avanço anual de 25,8%.

