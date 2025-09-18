Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Decisão do BoE, dados de emprego nos EUA e sondagem da CNI: o que move os mercados

Após Fed cortar juros e Copom manter a Selic em 15%, investidores aguardam decisão do Banco da Inglaterra nesta quinta-feira, 18

Londres: mercado espera manutenção da taxa básica de juros da Inglaterra em 4% (Jacob Smith/Unsplash)

Londres: mercado espera manutenção da taxa básica de juros da Inglaterra em 4% (Jacob Smith/Unsplash)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07h56.

Os mercados globais iniciam esta quinta-feira, 18, ajustando-se às decisões de política monetária anunciadas ontem pelo Federal Reserve (Fed) e pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Nos Estados Unidos, o Fed reduziu os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 4% e 4,25%, no primeiro corte desde dezembro. O presidente Jerome Powell destacou que a medida faz parte de uma estratégia de “gestão de riscos”, diante do enfraquecimento do mercado de trabalho e da persistência da inflação.

No Brasil, o Copom manteve a Selic em 15% e reforçou o discurso conservador, sem abrir espaço para cortes no curto prazo.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra decide às 8h (horário de Brasília) se mantém a taxa básica em 4%. A inflação britânica segue elevada, e a expectativa é de manutenção dos juros.

Mais tarde, às 10h, será a vez do banco central da África do Sul anunciar sua decisão de política monetária.

No radar hoje

A agenda de indicadores desta quinta-feira, 18, inclui, às 9h30, a divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA. Às 15h, o Tesouro informa o fluxo de capital referente a julho.

No Brasil, às 10h, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) publica a Sondagem Industrial de agosto.

Na agenda de eventos, às 8h45, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, participa do AGF Day, enquanto Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, fala às 9h no 2º Seminário Nacional sobre Crédito Consignado.

No campo político, a Câmara aprovou na noite de ontem o regime de urgência para o projeto da anistiaO requerimento acelera a tramitação de uma proposta apresentada em 2022 pelo deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) que prevê perdão a todos que participaram de "manifestações política e/ou eleitoral" desde 30 de outubro de 2022 até a data de sua entrada em vigor.

Acompanhe tudo sobre:LondresInglaterraTaxasJurosGabriel GalípoloCNI – Confederação Nacional da IndústriaDesemprego

Mais de Invest

Quantas pizzas seu salário compra? Bairro de SP tem média de 313 pizzas por mês, diz Índice Mozarela

Roche faz aposta bilionária e compra 89bio em corrida por remédios contra obesidade

Moody's faz alerta sobre contratos de US$ 300 bilhões de IA da Oracle

Bolsas globais sobem após corte de juros do Fed e avanço das ações de tecnologia na Ásia

Mais na Exame

Brasil

CPI do INSS: STF nega pedido e 4 testemunhas terão que comparecer à Comissão para prestar depoimento

Inteligência Artificial

Meta anuncia óculos com display digital e novos modelos esportivos

Minhas Finanças

Quantas pizzas seu salário compra? Bairro de SP tem média de 313 pizzas por mês, diz Índice Mozarela

ESG

Em Barcarena, parceria transforma caroço de açaí em energia limpa para abastecer indústria