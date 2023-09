Decisão do BCE, PPI nos EUA, o fracasso do follow-on das Casas Bahia e o que mais move o mercado

As bolsas da Europa operam em leve alta na manhã desta quinta-feira, 14, antes da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Decisão de juros na Europa

O consenso para a decisão desta manhã é de manutenção dos patamares atuais, após nove altas consecutivas e sinais claros de enfraquecimento da economia europeia. Por outro lado, a inflação segue alta, com o Índice de Preço ao Consumidor ainda rodando acima de 5% no acumulado de 12 meses. Até por isso, parte dos investidores ainda apostam em mais uma alta de juros.

Economistas do banco ING, uma das do mercado europeu, estão inclinados a mais uma alta, mas reconhecem que há probabilidade significativa de a equipe presidida por Christine Lagarde manter o juros como estão. "Qualquer que seja a direção que o BCE decida tomar, o debate será provavelmente mais acirrado do que em reuniões anteriores, uma vez que a persistente pressão inflacionista subjacente está a ser contrabalançada por evidências de um rápido agravamento das condições económicas na área do euro", avaliaram em relatório.

Novo dado de inflação nos EUA

Debates sobre inflação e taxa de juros devem também permear as discussões no mercado americano, que aguarda a divulgação do Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês). A expectativa é de uma alta de 0,4% na comparação mensal e de apenas 1,2% na comparação anual.

CPI e Ibovespa no último pregão

Na véspera, foram divulgados os números do Índice de Preço ao Consumidor (CPI), que saíram praticamente em linha com o esperado. Índices de Nova York fecharam o último pregão sem uma direção definida, com o Dow Jones em queda e o S&P e Nasdaq em leve alta. No Brasil, o Ibovespa subiu 0,18%.

Casas Bahia: follow-on sai pior que o esperado

O mercado emitiu mais um sinal de desconfiança sobre as operações da Via (que mudou mais uma vez de nome, agora para Grupo Casas Bahia, BHIA3). Desta vez, custou caro, com sua oferta subsequente de ações (follow-on) saindo mais de R$ 300 milhões a menos do que a empresa pretendia captar. A oferta movimentou R$ 622,9 milhões, bem abaixo dos quase R$ 1 bilhão que pretendia captar. O preço por ação saiu a R$ 0,80, 28% abaixo da cotação do último fechamento.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.