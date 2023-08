Decisão do BC da China, Focus, Kapitalo compra 3R, Singapura vende Raízen e o que move o mercado

Investidores estrangeiros repercutem a decisão de política monetária do Banco Popular da China, que optou por um viés mais conservador na noite de domingo, 20. A taxa básica de referência para empréstimos de um ano foi derrubada em 0,10 ponto percentual para 3,45%, enquanto o mercado esperava por um corte para 3,40%. A taxa de cinco anos, referência para empréstimos hipotecários, se manteve inalterada em 4,2% ante projeção de queda para 4,05%.

Juros na China e efeito nos mercados

A postura mais branda do Banco Central da China provoca efeitos dúbios dos mercados internacionais nesta segunda-feira, 21. O minério de ferro fechou em leve alta de 0,58%, em Dalian, cotado a US$ 105,99. Por outro lado, a bolsa de Hong Kong caiu 1,65%, encerrando no patamar mais baixo desde novembro. A decepção ocorre em meio a sinais de desaceleração da economia chinesa.

Uma das marcas desse crescimento mais fraco é a derrocada de grandes empresas do setor imobiliário. Após a Evergrande no ano passado, a também chinesa Country Garden tem tido dificuldades para pagar suas dívidas e corre o risco de quebrar. Diante do perigo, a bolsa de Hong informou que irá retirar os papéis da companhia de seu principal índice de ações, o Hang Seng.

Exterior de recuperação

Apesar do ambiente negativo na Ásia, bolsas ocidentais se recuperam das perdas da última semana. À alta, que ocorre sem grandes motivos aparentes e após uma sequência de perdas, o mercado atribui o nome de "efeito-rebote".

Ibovespa põe fim à sequência negativa

Movimento semelhante ocorreu na semana passada com a bolsa brasileira, que pôs fim, no último pregão, à sua maior sequência de quedas da historia. Foram 13 pregões consecutivos de perdas.

Focus

No Brasil, investidores ainda deverão repercutir o boletim Focus, com as estimativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos do Brasil.

Agenda da semana

Ao longo da semana deverão agitar os mercados os dados de Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) e o Simpósio de Jackson Hole, que rá reunir os principais banqueiros centrais do mundo. O evento, que ocorre anualmente, é sempre observado de perto por investidores do mundo inteiro, em busca de pistas sobre o futuro da política monetária mundial.

Kapitalo compra 3R

A Kapitalo passou a deter 5,04% das ações da 3R Petroleum ao alcançar 12,087 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia.

Fundo soberano de Singapura vende Raízen

O fundo soberano de Singapura GIC Private Limited reduziu sua participação na Raízen para 4,99%, passando a deter 67,89 milhões de ações. Sua posição anterior era de 5,1%.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.