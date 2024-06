Decisão de juros pelo BCE, Nvidia (NVDC34), balança comercial e Campos Neto: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, 6. Na Europa, os principais índices sobem pela manhã à espera do primeiro corte de juros em anos. Na Ásia, as bolsas fecharam, em grande parte, em alta na esteria do otimismo com Nvidia (NVDC34) em Nova York. Nos Estados Unidos, com exceção do Dow Jones, os índices futuros sobem. Por aqui, na contramão do mercado internacional e ainda impactado por uma maior aversão ao risco local, o Ibovespa futuro cai.

Decisão de juros pelo BCE

Investidores acompanham hoje a reunião do Banco Central Europeu (BCE). As expectativas é que a Europa dê a largada e corte os juros antes do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Caso o movimento se concretize, será a primeira redução da taxa de depósito desde setembro de 2019. É amplamente esperado um corte de juros em 25 pontos base, com a taxa de depósito saindo de 4% para 3,75%, a refinanciamento de 4,50% para 4,25%, e a de empréstimo de 4,75% para 4,50%.

Após a reunião, as atenções se voltam para os comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, uma vez que há incertezas no mercado sobre a trajetória futura dos juros. Isso porque a inflação da zona do euro acelerou mais do que o esperado em maio, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) ficando em 2,6%, frente aos 2,4% registrados em abril.

Nvidia (NVDC34)

Os mercados internacionais também podem ser influenciados pelos avanços de Nvidia (NVDC34). Ontem, a gigante de semicondutores se tornou a segunda maior empresa do mundo em valor de mercado, superando a Apple (AAPL34). O feito foi alcançado após as ações da companhia fecharem o pregão desta quarta-feira, 5, com alta de 5,16% cotadas a US$ 1.224,40.

O salto dos papéis fez o valor de mercado da companhia alcançar a marca dos US$ 3,011 trilhões, deixando a Apple para trás com US$ 3 trilhões. Nvidia só perde para Microsoft (MSFT34) que possui um valor de mercado de US$ 3,15 trilhões, diferença de 4,5%. O crescimento impactou de forma positiva as bolsas de Wall Street, com a Nasdaq fechando em alta de 2,03%, o que pode se refletir no pregão de hoje.

Campos Neto e Galípolo

Na agenda local, o foco fica para integrantes do Banco Central (BC). O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, discursam hoje em eventos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita pela quarta vez o Rio Grande do Sul (RS) desde as enchentes que alastraram o estado no mês passado.

Balança comercial

De olho em indicadores econômicos, por aqui, às 15h, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulga dados da balança comercial brasileira de maio. Em abril, o Brasil registrou um superávit de US$ 9,041 bilhões em abril, O resultado representa alta de 13,7% em relação ao mesmo mês do ano passado e é o segundo melhor para meses de abril, só perdendo para o recorde de abril de 2021, de US$ 9,963 bilhões.