'Decidam investir aqui', diz presidente do Chile em evento do BTG Pactual

O BTG Pactual reuniu autoridades, investidores e empresários em Santiago para a edição de 2026 do Latam Focus Chile. O encontro teve como principal destaque a participação do presidente do Chile, José Antonio Kast.

Na avaliação do banco, a presença elevou o peso institucional do evento, que reuniu cerca de mil convidados. Afinal, foi a primeira vez que um chefe de Estado chileno participou de uma conferência promovida por um banco no país.

Durante o seminário, Kast fez um apelo direto ao setor privado para ampliar os investimentos no país. “Decidam investir aqui”, afirmou. Em outro momento, reforçou a prioridade da sua agenda econômica: “A prioridade número um é gerar empregos, o resto é secundário”.

A fala do presidente ocorre em um momento em que o Chile busca destravar crescimento e recuperar a atratividade para o capital estrangeiro.

O evento também abriu espaço para discussões sobre o cenário global. Em painel sobre os impactos de conflitos internacionais na economia, o chairman do BTG Pactual, André Esteves, dividiu o palco com Michael Stott, editor do Financial Times.

Atuação regional

Na conversa, Esteves destacou o papel do Chile dentro da estratégia regional do banco. “O Chile tem papel central na América Latina pela solidez institucional, sofisticação do mercado e capacidade de atrair investimentos de longo prazo”, afirmou.

O posicionamento reflete a leitura do BTG de que o país segue como um dos mercados mais estruturados da região, mesmo em um ambiente global mais volátil.

Além do debate macroeconômico, a programação incluiu discussões sobre crescimento e consensos econômicos, reunindo lideranças políticas de diferentes correntes. A diversidade de visões reforçou o caráter institucional do encontro, que buscou aproximar setor público e privado.

Para o banco, fóruns como o Latam Focus fazem parte de uma estratégia mais ampla de atuação regional. “Nosso objetivo é conectar investidores às melhores oportunidades da região e contribuir para discussões que apoiem o crescimento sustentável da América Latina”, disse Esteves.