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'Decidam investir aqui', diz presidente do Chile em evento do BTG Pactual

Durante seminário, José Antonio Kast fez um apelo direto ao setor privado para ampliar os investimentos no país

José Antonio Kast: presidente do Chile participou de evento do BTG Pactual (Rodrigo Arangua/AFP)

José Antonio Kast: presidente do Chile participou de evento do BTG Pactual (Rodrigo Arangua/AFP)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09h44.

O BTG Pactual reuniu autoridades, investidores e empresários em Santiago para a edição de 2026 do Latam Focus Chile. O encontro teve como principal destaque a participação do presidente do Chile, José Antonio Kast.

Na avaliação do banco, a presença elevou o peso institucional do evento, que reuniu cerca de mil convidados. Afinal, foi a primeira vez que um chefe de Estado chileno participou de uma conferência promovida por um banco no país.

Durante o seminário, Kast fez um apelo direto ao setor privado para ampliar os investimentos no país. “Decidam investir aqui”, afirmou. Em outro momento, reforçou a prioridade da sua agenda econômica: “A prioridade número um é gerar empregos, o resto é secundário”.

A fala do presidente ocorre em um momento em que o Chile busca destravar crescimento e recuperar a atratividade para o capital estrangeiro.

O evento também abriu espaço para discussões sobre o cenário global. Em painel sobre os impactos de conflitos internacionais na economia, o chairman do BTG Pactual, André Esteves, dividiu o palco com Michael Stott, editor do Financial Times.

Atuação regional

Na conversa, Esteves destacou o papel do Chile dentro da estratégia regional do banco. “O Chile tem papel central na América Latina pela solidez institucional, sofisticação do mercado e capacidade de atrair investimentos de longo prazo”, afirmou.

O posicionamento reflete a leitura do BTG de que o país segue como um dos mercados mais estruturados da região, mesmo em um ambiente global mais volátil.

Além do debate macroeconômico, a programação incluiu discussões sobre crescimento e consensos econômicos, reunindo lideranças políticas de diferentes correntes. A diversidade de visões reforçou o caráter institucional do encontro, que buscou aproximar setor público e privado.

Para o banco, fóruns como o Latam Focus fazem parte de uma estratégia mais ampla de atuação regional. “Nosso objetivo é conectar investidores às melhores oportunidades da região e contribuir para discussões que apoiem o crescimento sustentável da América Latina”, disse Esteves.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualChile

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