Debenturistas da Light prometem briga com empresa na Justiça após pedido de RJ

Debenturistas da concessionária de energia Light, do Rio de Janeiro, vão entrar na Justiça o mais rápido possível para tentar derrubar o pedido de recuperação judicial que a empresa entrou na sexta-feira, disse um assessor dos detentores de títulos locais.

Os argumentos legais são “muito fracos”, então há uma grande chance de o processo acabar não sendo aceito, disse Cláudio Brandão Silveira, sócio-fundador da BeeCap, uma boutique financeira que representa debenturistas com cerca de R$ 5 bilhões em créditos da empresa.

Qual é o motivo da disputa

“Eles entraram com o pedido por meio da holding, que não tem nenhuma dívida, por causa da situação difícil da subsidiária de distribuição, que não pode recorrer à recuperação judicial de acordo com a lei brasileira”, disse ele, argumentando que a medida é uma “fraude”.

Ao continuar pagando fornecedores e adiando pagamentos a bancos e detentores de títulos, a Light está mais uma vez desrespeitando a lei, que determina que todos os credores devem ser tratados de forma igualitária, afirmou.

Entenda o caso

A Light entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio, depois de alertar que estava tendo dificuldades para pagar suas dívidas, pois não tem autorização do governo para aumentar as tarifas. Brandão disse que a medida já era esperada.

A Light não respondeu immediatamente a um pedido de comentário.