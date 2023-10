Debêntures: queda de prêmio de risco pode ser oportunidade a investidores

A percepção de risco sobre investimentos em debêntures tem caído gradativamente nos últimos meses. Isso é o que sugere o estudo da Teva Índices, que avalia os ativos presentes na carteira do ETF DEBB11, composto pelas debêntures mais negociadas com remuneração atreladas à taxa CDI acrescida de um bônus. Esse bônus é o chamado prêmio (ou spread) de risco, que varia de acordo com a percepção de risco de crédito -- ou seja de a empresa não conseguir honrar a dívida.

Os prêmios de risco passaram por uma forte alta nos primeiros meses do ano sob influência das crises da Americanas e Light, mas vem em queda desde maio. Em setembro, mostrou o estudo, 75% das 181 debêntures que compõem o ETF tiveram queda do prêmio de risco.

Marina Renosto, head de alocações da Blackbird Investimentos, atribui a redução dos spreads aos recentes cortes da taxa Selic. "O juro mais baixo faz com que o custo da dívida fique menor, tornando a empresa mais saudável financeiramente. Isso aumenta a chance de a empresa conseguir pagar as dívidas no futuro."

O efeito da queda da Selic se dá no custo financeiro das empresas, que fica mais baixo, já que parte da dívida é atrelada ao CDI. O CDI, vale lembrar, acompanha a variação da Selic descontado 0,1 ponto percentual.

Oportunidade na mesa

Essa redução do prêmio de risco faz com que as debêntures sejam negociadas a um valor mais alto no mercado secundário, reduzindo o rendimento proporcional de modo a precificar o cenário mais benigno. Esse efeito é chamado de marcação a mercado, que define a valorização (ou desvalorização) de um título antes do prazo de vencimento.

Ainda que três de quatro debêntures que foram objeto de estudo tenham apresentado um menor spread de risco em setembro, na média, o prêmio ainda está mais alta que antes da crise da Americanas. O spread de carrego do DEBB11, revelou a Teva, está perto de 2,4%, 0,3 ponto percentual acima do pré-Americanas.

O melhor momento para comprar debêntures já ficou para trás, na avaliação de Renosoto, mas o segundo melhor momento pode ser agora. Para a head da Blackbird, é só uma questão de tempo até os spreads caírem para abaixo dos patamares do início do ano. "Isso deve acontecer, mas lentamente. Não espero uma recuperação superaquecida."

Mas uma oportunidade ainda melhor, comentou Renosoto, pode estar nas debêntures atreladas ao IPCA. "Elas são mais voláteis, mas ainda não se recuperaram tanto quanto as atreladas ao CDI. Elas tendem a se valorizar mais nos próximos meses."