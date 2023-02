Debandada na Marisa (AMAR3): após saída de CEO, presidente do Conselho renuncia junto a conselheiro

O presidente do Conselho da Marisa (AMAR3), Marcelo Doll Martinelli, pediu renúncia ao cargo, que será assumido por João Pinheiro Nogueira Batista. A empresa também anunciou o pedido de renúncia do membro do Conselho Dilson Batista dos Santos Filho, que será substituído por Luis Paulo Rosenberg.

Santos Filho e Rosemberg permanecerão nos cargos até assembleia geral a ser convocada pela companhia. A próxima está marcada para o dia 27 de abril.

As trocas ocorrem menos de uma semana após a renúncia do CEO Adalberto Pereira Santos e de outro conselheiro, Marcelo Adriano Casarin.

Quem assumiu o comando da companhia interinamente foi então vice-presidente comercial Alberto Kohn de Penhas, que, segundo o jornal O Globo, é alvo da CVM por insider trading. Ainda de acordo com jornal, Márcio Goldfarb, da família controladora da empresa, também é investigado pela CVM.

As mudanças ocorrem em meio à queda de mais de 90% das ações desde o início da pandemia. A empresa, hoje, vale R$ 260 milhões, menos da metade de sua dívida líquida de R$ 566 milhões.

A empresa anunciou na semana passada a contratação da BR Partners para a reestruturação de R$ 200 milhões de sua dívida de curto prazo. O resultado do quarto trimestre da companhia está previsto para 15 de março.