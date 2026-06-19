De telecom para gigante global: Jio busca superar Hyundai em IPO na Índia

A Jio Platforms, braço de telecomunicações e serviços digitais do bilionário Mukesh Ambani, deu início ao processo para abrir capital na bolsa indiana em uma operação que pode levantar até US$ 4 bilhões, de acordo com a Bloomberg, e se tornar o maior IPO já realizado no país.

A companhia protocolou nesta sexta-feira, 19, os documentos preliminares da oferta, marcando mais um passo na estratégia da Reliance Industries, controladora da Jio, de destravar valor em um de seus ativos mais importantes.

A informação foi divulgada pela imprensa internacional e confirmada em documentos apresentados ao regulador do mercado indiano. Por lá, os investidores tentam recuperar o fôlego após meses de volatilidade e desempenho inferior ao de outros mercados globais.

A estreia da Jio é vista por analistas como uma das ofertas mais aguardadas dos últimos anos e chega poucos dias após a National Stock Exchange (NSE), maior bolsa de valores da Índia, também protocolar seu pedido de listagem.

"A proposta de abertura de capital da Jio demonstrará ao mundo que a Índia pode construir empresas de tecnologia de escala global, capacidade global e valor global", relatou Ambani em fala divulgada pela BBC.

Oferta pode superar recorde histórico

Os documentos da oferta preveem a emissão de até 270 milhões de ações, segundo a Bloomberg. Os recursos serão destinados à redução da dívida da Reliance Jio Infocomm, subsidiária de telecomunicações do grupo, além de finalidades corporativas gerais.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram anteriormente à agência que a companhia pode captar até US$ 4 bilhões e alcançar uma avaliação superior a US$ 100 bilhões.

Caso esses números se confirmem, a operação superaria o IPO da Hyundai Motor India, que levantou cerca de US$ 3,3 bilhões em 2024 e detém atualmente o recorde no mercado local.

Relatos publicados pela Reuters apontam ainda que o banco Jefferies estimou, em novembro do ano passado, o valor de mercado da Jio em, aproximadamente, US$ 180 bilhões, reforçando as expectativas em torno da oferta.

Gigante das telecomunicações busca destravar valor

A Jio Platforms controla a Reliance Jio Infocomm, maior operadora de telecomunicações da Índia. A empresa possui mais de 526,9 milhões de assinantes e responde por, aproximadamente, metade do mercado de internet fixa e móvel do país, conforme a CNBC.

A Reliance Industries detém mais de 66% da companhia. Entre os investidores estratégicos estão Google (7,7%) e Meta (10%), que adquiriram participações relevantes durante a expansão do negócio.

A Bloomberg destaca que as gigantes americanas estão entre os grupos que investiram mais de US$ 20 bilhões na plataforma digital criada por Ambani.

A empresa entrou no setor de telecomunicações em 2016 oferecendo chamadas gratuitas e pacotes de dados a preços agressivos, movimento que desencadeou uma consolidação da indústria e reduziu o número de concorrentes.

Janela de mercado volta a abrir

A abertura de capital ocorre após um período desafiador para o mercado indiano, com a guerra no Oriente Médio e a piora do sentimento dos investidores contribuindo para o adiamento de diversas ofertas de ações ao longo do ano.

Em discurso aos acionistas da Reliance Industries hoje, Ambani afirmou que a operação representa "o marco mais importante de criação de valor deste ano".

A Bloomberg informou ainda que seus filhos Akash, Isha e Anant Ambani estão liderando o processo de abertura de capital.