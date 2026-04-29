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De saída do Santander, Mario Leão diz que banco retomará ROE de 20% em 2028

Executivo reforçou meta de rentabilidade do banco, apesar de queda de lucro e ROE no trimestre

Mario Leão: "A minha meta de chegar ou superar um ROE de 20% continua absolutamente válida. Eu acredito que isso é totalmente factível para 2028, e estamos trabalhando para atingir antes disso" (Santander Brasil/Divulgação)

Mario Leão: "A minha meta de chegar ou superar um ROE de 20% continua absolutamente válida. Eu acredito que isso é totalmente factível para 2028, e estamos trabalhando para atingir antes disso" (Santander Brasil/Divulgação)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11h19.

A poucos meses de deixar o comando do Santander Brasil, o atual CEO do banco, Mario Leão reforçou, nesta quarta-feira, 29, que a meta de rentabilidade do banco segue de pé, mesmo diante de um trimestre marcado por queda no lucro e recuo no retorno sobre o patrimônio justamente em meio à sua última divulgação.

A instituição encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido gerencial de R$ 3,788 bilhões, queda de 1,9% na comparação anual e de 7,3% frente ao trimestre anterior, enquanto o ROAE — retorno sobre o patrimônio líquido médio — recuou para 16%, com perdas de 1,5 ponto percentual no ano e de 1,6 ponto percentual no trimestre.

Apesar disso, Leão sustentou, em coletiva com jornalistas pela manhã, que a ambição de entregar um ROE próximo ou acima de 20% até 2028 permanece inalterada, e será herdada pela próxima gestão, liderada por Gilson Finkelsztain, que assume a presidência até julho deste ano.

Segundo o executivo, o desempenho mais fraco do trimestre precisa ser lido à luz de um movimento considerado positivo dentro do banco, de o avanço do lucro antes dos impostos. "Pagar imposto é bom sinal", afirmou. "É sinal de que eu estou oferecendo mais, estou gerando mais atividade orgânica".

Na prática, explicou, o crescimento dessa linha elevou a carga tributária e pressionou o lucro líquido, o que ajuda a explicar a queda da rentabilidade no período. "É um efeito matemático: mais lucro antes dos impostos gera proporcionalmente mais impostos", disse.

Leão também detalhou que o recuo do ROE está ligado a dois movimentos simultâneos. De um lado, o aumento do patrimônio líquido, já que o banco distribuiu apenas metade dos lucros no ano anterior; de outro, a redução do lucro líquido no trimestre, impactado pela maior carga tributária.

"Esse primeiro trimestre teve o patrimônio líquido subindo e o lucro líquido caindo. Nos próximos, a expectativa é reverter essa dinâmica", afirmou. Segundo o CEO, os próximos trimestres devem reverter essa queda do ROE no primeiro, de modo que o lucro líquido deste ano será maior do que o de 2021, quando assumiu o comando do Santander Brasil.

"Garanto que nós vamos ter um lucro anual maior do que 2021. O ROE [de 20%] ainda não", afirmou.

A estratégia para recuperar a rentabilidade, segundo Leão, passa por manter o crescimento da operação orgânica em ritmo suficiente para que o lucro líquido avance de forma contínua e supere a expansão do patrimônio. "O lucro antes dos impostos tem que subir continuamente. Fazendo isso, o lucro líquido sobe mais do que o patrimônio — e aí é matemática pura", disse.

Outro ponto destacado foi o esforço para acelerar a absorção de créditos tributários dentro do conglomerado, o que eleva a alíquota efetiva no curto prazo, mas libera capital para novas operações. "É positivo porque fortalece o banco para o futuro", afirmou.

Transição de comando no Santander

Mesmo com o resultado pressionado, o CEO demonstrou confiança na trajetória de médio prazo. "A minha meta de chegar ou superar um ROE de 20% continua absolutamente válida. Eu acredito que isso é totalmente factível para 2028, e estamos trabalhando para atingir antes disso".

No campo da sucessão, Leão adotou um tom de continuidade e evitou marcar uma ruptura entre sua gestão e a próxima. O CEO destacou que participa da construção dos resultados de 2026 mesmo com a transição em curso e afirmou que se sente corresponsável pelo desempenho do banco no ano.

"O conceito de entregar um banco melhor do que você recebeu é fundamental. Eu recebi um banco espetacular, e trabalhei nesses cinco anos para desenvolver esse banco de uma forma diferente, mais diversificada, mais equilibrada e mais sustentável", disse.

Leão deixará o cargo após um ciclo iniciado em 2021, período em que o banco "avançou na diversificação de receitas, na transformação operacional e no foco em rentabilidade sustentável", pontos ressaltados pelo Santander no anúncio de sua saída. A transição, segundo o banco, ocorre de forma planejada, com o objetivo de garantir continuidade estratégica.

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