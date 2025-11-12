De saída do cargo, presidente do Fed de Atlanta defende manutenção dos juros

Raphael Bostic, presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, afirmou nesta quarta-feira que prefere manter a taxa de juros no nível atual até que haja evidências claras de que a inflação está convergindo para a meta de 2%.

Segundo ele, os riscos à estabilidade de preços permanecem mais claros e urgentes, mesmo diante das recentes mudanças no mercado de trabalho, de acordo com declarações reproduzidas pelo Investing Live.

Pesquisas conduzidas pelo próprio Fed de Atlanta indicam pressão sobre preços e custos, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária.

Aposentadoria antecipada

Bostic também anunciou que deixará o cargo em fevereiro, quando seu mandato expira. Ele ocupa a função desde junho de 2017 e é o primeiro presidente regional negro e assumidamente gay do Fed. Seu mandato, marcado por controvérsias envolvendo investimentos pessoais, termina em 28 de fevereiro.

Se nenhum nome for indicado até o fim do mandato de Bostic, a atual vice-presidente e diretora de operações, Cheryl Venable, assumirá as funções de presidente interina até que um novo presidente seja escolhido.

Os presidentes regionais do Fed cumprem mandatos de cinco anos, geralmente sincronizados para terminar em anos que terminam em 1 ou 6, como será o caso em 2026. Além das renomeações dos presidentes regionais, o mandato de Jerome Powell como presidente do Fed termina em maio de 2026.

Ao longo do seu mandato, Bostic foi visto como um centrista, mas adotou uma postura mais cautelosa em relação a cortes de juros neste ano - isso por causa da inflação elevada e à desaceleração do mercado de trabalho. O Fed de Atlanta não tem direito a voto no FOMC em 2025.