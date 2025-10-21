De olho no metal precioso: B3 lança Índice Futuro de Ouro

Estreia nesta terça-feira, 21, o Índice Futuro de Ouro B3, sob o tikcer “IFGOLD B3”. O novo indicador vai acompanhar o desempenho do contrato futuro de ouro (GLD) e medir o retorno dos investimentos na commodity. Só neste ano, o metal valorizou mais de 60%, ultrapassando a marca dos US$ 4.300 por onça troy.

O IFGOLD B3 é o 12º indicador lançado pela bolsa do Brasil em 2025 e compõe um portfólio de mais de 60 indicadores da B3. Na semana passada, a instituição lançou o Índice Tesouro Selic, o primeiro a acompanhar desempenhos de títulos públicos pós-fixados à taxa Selic.

Para Hênio Scheidt, gerente de Produtos na B3, o lançamento de múltiplos índices pela B3 neste ano ajuda a promover a transparência e a eficiência do mercado, fornecendo benchmarks claros e confiáveis para diferentes classes de ativos.

O índice foi criado para atender à crescente demanda de investidores institucionais e pessoas físicas por exposição ao metal precioso. A busca por ativos seguros aumentou em um momento de incertezas geopolíticas, como as tensões comerciais entre China e Estados Unidos e a guerra entre Ucrânia e Rússia.

“A diversidade dos perfis de investidores tem se ampliado na B3. Agora, além de instituições financeiras e investidores tradicionais, há uma crescente participação de novos investidores que veem o ouro como uma parte estratégica de suas carteiras de investimentos para diversificação e proteção contra a inflação”, diz Scheidt.

O contrato futuro de ouro (GLD) da B3 movimentou quase R$ 936 milhões desde sua estreia em julho. Em agosto, primeiro mês completo do GLD, o volume financeiro era de R$ 99 milhões e saltou para R$ 801 milhões ao final de setembro, um crescimento de 700%, segundo levantamento da plataforma DataWise+, da B3 (B3SA3) e Neoway.

Como irá funcionar o Índice de Ouro da B3?

O indicador acompanhará o desempenho de uma carteira teórica composta pelos contratos futuros de ouro com maior liquidez. O cálculo do retorno total desse contrato ocorre diariamente, considerando os ajustes de preços preços. A rolagem do contrato é feita de forma automática, antes do vencimento.

Este índice traz uma nova referência para o preço do ouro, além de possibilitar que produtos que o acompanhem, como os ETFs, possam ser desenvolvidos.

“Isso facilita que investidores de varejo tenham mais uma opção de acesso à variação do metal, de forma rápida e fácil”, explica Scheidt.