David Vélez vende US$ 432 milhões em ações do Nubank

A venda equivale a 3,5% da participação de David Vélez na Nu Holdings e 0,7% do total de ações emitidas pela empresa

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez vendeu 33 milhões de ações Classe A da Nu Holdings (Germano Lüders/Exame)

Juliana Alves
Repórter de mercados

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11h07.

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, vendeu 33 milhões de ações Classe A da Nu Holdings, totalizando aproximadamente US$ 432 milhões. O montante equivale a 3,5% da participação do executivo e 0,7% do total de ações emitidas pela empresa. A transação foi registrada na SEC, órgão regulador do mercado nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 15 de agosto, e realizada por meio da holding Rua Califórnia.

Por meio de nota, a companhia afirmou que a venda é motivada unicamente por fins de planejamento patrimonial.

Este não é o primeiro movimento do CEO em relação à venda de ações do Nubank. Em agosto do ano passado, ele vendeu 31 milhões de ações, totalizando US$ 404 milhões, e, em agosto de 2023, a transação foi de 25 milhões de ações, no valor de US$ 191 milhões.

A operação ocorreu após a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre, na última quinta-feira, 14. A Nu Holdings, controladora do Nubank, anunciou um lucro líquido de US$ 637 milhões no segundo trimestre de 2025, o que representa um aumento de 42% em relação ao mesmo período de 2024. O lucro líquido ajustado, excluindo efeitos não recorrentes, foi de US$ 694,5 milhões.

