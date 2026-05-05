Davi quer engolir Golias: GameStop tenta comprar o eBay por US$ 56 bi — e mercado duvida

Por anos, o eBay foi um gigante esquecido do e-commerce. Na segunda-feira, 4, a GameStop decidiu que queria comprá-lo — por US$ 56 bilhões. Mas a companhia de games que ficou famosa como meme em 2021 vale apenas US$ 10,7 bilhões, quase quatro vezes menos que a gigante que quer engolir. Um clássico caso de Davi e Golias.

O mercado ouviu a proposta e decidiu não acreditar. As ações do eBay subiram apenas 6%, para cerca de US$ 110, bem abaixo dos US$ 125 por ação prometidos pelo CEO da empresa de games, Ryan Cohen.

Já os papéis da GameStop caíram mais de 10%. A oferta é metade em dinheiro, metade em ações. E a matemática, por enquanto, não fecha sem um volume histórico de alavancagem.

A lógica de Cohen

Para viabilizar a compra, a GameStop apresentou uma carta de compromisso de financiamento de US$ 20 bilhões do TD Securities e revelou que já construiu uma participação de 5% no eBay.

Cohen argumentou que poderia replicar seu histórico de corte de custos para aumentar a rentabilidade do eBay e transformar as cerca de 1.600 lojas físicas da GameStop nos Estados Unidos em uma rede capaz de tornar a empresa uma concorrente mais forte da Amazon.

"Temos a capacidade de emitir ações para fechar o negócio", disse Cohen à CNBC. Ao Wall Street Journal, afirmou que uma GameStop e eBay combinadas poderiam ser "uma concorrente de verdade para a Amazon."

Cohen, porém, não respondeu diretamente a várias perguntas de jornalistas sobre como a matemática do negócio funcionaria, reiterando apenas que o dinheiro viria de caixa e emissão de novas ações.

Wall Street cética

Analistas do Morgan Stanley disseram que o mercado precisa de mais detalhes sobre o financiamento e que uma alternativa totalmente em ações seria difícil de vender aos investidores, já que as duas empresas têm modelos de negócio "fundamentalmente diferentes" e poucas perspectivas de sinergia de receita ou custos.

O eBay lucra conectando compradores e vendedores online sem estocar produtos. A GameStop é um varejista tradicional que compra mercadoria no atacado e revende em lojas físicas. Ambas vendem colecionáveis como cards, mas essa sobreposição é marginal perto das diferenças estruturais.

A alternativa ao financiamento via ações seria uma aquisição alavancada — e os números assustam Wall Street. "Assumindo pelo menos um prêmio de 20%, isso tornaria esta a maior compra alavancada da história, superando a recente transação de US$ 55 bilhões da Electronic Arts", disseram os analistas do Morgan Stanley.

As críticas de dentro

O investidor Michael Burry, do filme "A Grande Aposta", que já comparou Cohen a Warren Buffett, afirmou em post no Substack ter vendido todas as suas ações na GameStop. Ele disse que a estratégia por trás do negócio "não poderia ser mais comum" e que levaria a mais dívida e diluição para os acionistas.

"A tentativa de Ryan de tomar o eBay não pode ter a intenção honesta e verdadeira de competir com a Amazon. Claramente, a intenção deve ser dominar colecionáveis e produtos usados de todas as épocas", escreveu Burry.

Meme stocks de volta ao ringue

Nos fóruns do Reddit, os fãs de meme stocks celebraram. Alguns especularam que Cohen poderia emergir como CEO de uma "GameStop Hathaway" ou "GameShire Hathebay" — referência ao conglomerado construído por Buffett na Berkshire Hathaway.

A Vanda Research, que monitora investidores de varejo independentes, informou que esse grupo voltou a comprar ações de GameStop e eBay em volume após a formalização da oferta, tornando a segunda-feira o quinto maior dia de compras da GameStop nos últimos 12 meses.

"Este é o tipo de catalisador que poderia provocar um frenesi de varejo mais amplo em ambos os nomes", disse a Vanda em relatório, segundo a Reuters, acrescentando que, até o momento, não havia sinais de compras extremas no estilo meme.

Já aconteceu antes — mas raramente termina bem

Não seria a primeira vez que uma empresa menor tenta engolir uma rival maior.

A Paramount Skydance, avaliada em cerca de US$ 12 bilhões, fechou acordo no início deste ano para adquirir a Warner Bros. Discovery por aproximadamente US$ 110 bilhões — operação bancada por Larry Ellison, cofundador da Oracle, com mais de US$ 40 bilhões, além de cerca de US$ 50 bilhões em dívida.

Outros casos incluem a Burger King comprando o Tim Hortons em 2014 — criando o grupo hoje conhecido como Restaurant Brands — e a Charter Communications adquirindo a Time Warner Cable em 2016. O desempenho de longo prazo das ações, porém, ficou muito abaixo do S&P 500 nos dois casos.

O eBay, por sua vez, vinha bem antes da oferta aparecer. A empresa reposicionou sua plataforma nos últimos anos como destino para antiguidades, tênis raros e moda de alto padrão, o que impulsionou o crescimento das vendas e levou suas ações a subir cerca de 20% no ano, após um resultado trimestral forte na semana passada.

A empresa disse estar revisando a proposta, avaliando inclusive a capacidade da GameStop de entregar uma oferta "vinculante e acionável". Cohen já sinalizou que está disposto a ir hostil na abordagem se necessário.

Por ora, o negócio mais improvável do ano ainda está em aberto. E Ryan Cohen insiste que os números fecham.