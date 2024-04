Data-com Petrobras (PETR4): Até quando investir para receber os dividendos?

Na tarde desta quinta-feira, 25, a Petrobras (PETR4) divulgou que aprovou, em assembleia-geral ordinária, o pagamento no montante total de R$ 94.354.315.809,82 referente ao exercício social de 2023. Esse valor engloba as antecipações aprovadas ao longo de 2023 e pagas até março de 2024, que totalizaram R$ 58.214.901.362,50, além da proposta de dividendos complementares no valor de R$ 36.139.414.447,32.

Data de corte Petrobras (PETR4)

Os investidores da Petrobras devem estar atentos às datas de corte para o recebimento de dividendos, que variam conforme o tipo de ação detida. Para os detentores de ações negociadas na B3, a data de corte está marcada para o dia 25 de abril de 2024, enquanto para aqueles que possuem ADRs negociadas na NYSE, a data de corte será em 29 de abril de 2024. Após essas datas, as ações da Petrobras serão negociadas ex-dividendos em ambas as bolsas, a partir de 26 de abril de 2024.

Além disso, para os dividendos extraordinários, a data de corte está definida para 2 de maio de 2024 para os acionistas da B3, enquanto o record date será em 6 de maio de 2024 para os detentores de ADRs na NYSE. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 3 de maio de 2024, tanto na B3 quanto na NYSE.