Danone registra lucro líquido de US$ 749,4 milhões no 1º semestre

A Danone, empresa francesa do setor de laticínios, informou nesta quarta-feira que registrou lucro líquido de 737 milhões de euros (US$ 749,4 milhões) no primeiro semestre do ano. O resultado representa baixa de 31,12% ante o reportado nos seis primeiros meses de 2021, de 1,07 bilhão de euros.

O lucro por ação foi de 1,14 euros, 29,8% a menos do que os 1,63 euros do ano passado. O valor do lucro líquido recorrente, que exclui itens excepcionais, subiu 5,1% no ano, para 1,051 bilhão de euros, ou 1,63 euros por ação. No mesmo período do ano passado, o montante estava em 1 bilhão de euros, ou 1,53 euros por ação. Um consenso das previsões dos analistas, fornecido pela Danone, havia projetado lucro líquido recorrente de 1,01 bilhão de euros no primeiro semestre de 2022.

A receita de vendas avançou 12,1%, passando de 11,84 bilhões de euros para 13,32 bilhões de euros, principalmente pelo impacto positivo das taxas de câmbio, segundo a companhia. Em bases orgânicas, as vendas cresceram 7,4%. No segundo trimestre, as vendas cresceram 7,7% para 7,06 bilhões de euros. O resultado veio acima das expectativas de analistas, que esperavam vendas de 13,11 bilhões de euros, lideradas por um aumento de preço de 6,8%. Em comunicado, a empresa diz que a inflação continua pesando sobre as operações. Apesar disso, a Danone segue navegando por produtividade, preços e economia por meio de sua estratégia "local em primeiro lugar".

A companhia registrou crescimento orgânico de vendas de 8,9% na América do Norte, impulsionado por cremes de café, iogurtes e vegetais, e avanço de 5,1% na Europa, liderado por nutrição especializada e o segmento de águas. Na China, Norte da Ásia e Oceania, as vendas cresceram 3,3% organicamente, puxado pelo segmento de nutrição especializada, enquanto a marca de água Mizone foi afetada negativamente por bloqueios e restrições relacionadas à covid-19.

Para o acumulado do ano fiscal de 2022, a Danone tem projeções otimistas e prevê crescimento de vendas orgânicas liderado pelo aumento de preço entre 5% e 6% em relação às expectativas anteriores de 3% e 5%. A empresa também confirmou que espera margem operacional recorrente fique acima de 12%.

LEIA TAMBÉM:

Edson Higo, CEO da Danone: aposta em ESG, e-commerce e portfólio unificado