Dados surpreendem na China, minério em alta, vendas do varejo no Brasil e o que move o mercado

Os dados melhores que o esperado da economia chinesa animam o mercado internacional nesta sexta-feira, 15. Ainda sob perspectiva de um baixo crescimento para este ano, o gigante asiático superou as estimativas para uma série de indicadores divulgados na noite passada (pelo horário de Brasília).

Dados da China

As vendas do varejo de agosto tiveram alta anual de 4,6%, enquanto a produção industrial cresceu 4,5%. Os consensos do mercado eram de 3% e 4% de alta, respectivamente. A cereja do bolo foi a taxa de desemprego. que caiu de 5,3% para 5,2%.

Os números mais fortes contribuem com o humor de investidores estrangeiros. Na Europa, o Stoxx 600 sobe quase 1% nesta manhã, próxima à alta registrada pela bolsa de Hong Kong nesta madrugada. Já na China, o minério de ferro firmou mais um dia de alta, saltando perto de 1,8% na bolsa de Dalian. Na semana, a commodity subiu próximo de 8%, registrando seu maior ganho semanal em três meses.

Alta do minério de ferro

Mais do que os dados recentes da economia chinesa, têm movimentado o preço do minério os estímulos do governo chinês. Na quinta-feira, 14, para aumentar a liquidez, o banco central da China disse que iria cortar a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas. Essa foi mais uma entre outras medidas que a China tem tomado para tentar resgatar o setor imobiliário em meio à crise de dívida vivida pelo setor.

Esses estímulos e a consequente a alta do minério têm ajudado o mercado brasileiro por meio das ações da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa. A mineradora subiu mais de 4% somente no último pregão, impulsionando o Ibovespa para acima dos 119 mil pontos. Mesmo após a forte alta de ontem, nos Estados Unidos, as ADRs da Vale sobem mais de 1% no pré-mercado americano.

Mais dados no radar

Dados da economia brasileira e americana ainda podem mover o mercado nesta sexta.

Por aqui, serão divulgadas as vendas do varejo referente ao mês de julho, o primeiro do terceiro trimestre. A expectativa é de alta de 0,3% na comparação mensal e de 1,8% na anual.

Nos Estados Unidos, será divulgada às 10h15 a produção industrial de agosto. Espera-se uma alta de 0,1% na comparação mensal.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.