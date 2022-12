Dados de emprego no Brasil, aquisição da PetroReconcavo e o que mais move o mercado

As bolsas estrangeiras operam em queda após os esforços da China em reabrir sua economia não terem sido suficientes para sustentar o sentimento dos investidores em um ano sombrio para o mercado de ações.

O sentimento geral de investidores é de cautela. Ativos globais perderam um quinto de seu valor no ano, a maior perda anual desde 2008. O dólar valorizou 7%.

A notícia de que a China irá dispensar a quarentena para visitantes e permitir viagens a partir de Hong Kong deve ser um incentivo para a recuperação da economia global. Contudo, investidores se preocupam com pressões inflacionárias que devem fazer com que o Fed mantenha sua política monetária restritiva.

As bolsas asiáticas fecharam o pregão com desvalorização. O índice japonês Nikkei caiu 0,41%, enquanto o de Shangai registrou queda de 0,26%. A exceção foi a bolsa de Hong Kong, que valorizou 1,56% depois de anunciar mais flexibilizações da política contra a covid-19.

O índice francês CAC-40 opera em leve queda de 0,08%, enquanto o DAX também cai 0,14%.

Já os índices futuros das bolsas americanas operam perto da estabilidade no pré-market. O Dow Jones opera com alta de 0,17%, enquanto o S&P 500 sobe 0,07% e o Nasdaq desvaloriza 0,05%. Nos EUA, é esperada hoje a divulgação dados sobre o mercado de hipotecas, índice de manufatura e estoque de petróleo.

O petróleo se desvaloriza em meio à pouca liquidez porque investidores pesam o efeito adverso de medida da Rússia para banir exportações para compradores que aderem a um limite de preço. O barril Brent se desvalorizava 0,77% nesta quarta-feira, 28.

Evolução do emprego em novembro

Em dia vazio de dados internos, às 8h o CAGED deve divulgar a evolução de dados de emprego no país em novembro.

Petrorecôncavo adquire Maha por US$ 138 milhões

A PetroReconcavo (RECV3), adquiriu a Maha Energy por US$ 138 milhões. O preço da aquisição será pago em duas parcelas, sendo a primeira de 60% do preço de aquisição na data do fechamento e o restante, 40% do valor total, em seis meses após o fechamento.

A Maha Brasil detém atualmente participação em seis contratos de concessão. A empresa é operadora do Campo de Tartaruga com 75% de participação em parceria com a Petrobras, que detém os 25% restantes; e é operadora do Campo de Tiê e dos blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo com 100% de participação.

A empresa espera que a posição geográfica dos ativos adquiridos, em especial as concessões na Bahia, possibilitarão a futura integração com suas operações, visando capturar sinergias operacionais e otimizar recursos.

A receita líquida da Maha Brasil nos primeiros nove meses de 2022 foi de US$ 62 milhões. O EBITDA dos últimos quatro trimestres reportados foi de aproximadamente US$ 62 milhões de dólares.