Dados do BC e IBGE testam confiança do investidor: o que move o mercado

Doces ou travessuras? Para os investidores, o Halloween desta sexta-feira, 31, traz expectativas sobre contas públicas, desemprego, juros e balanços.

Os mercados operam em compasso de espera nesta sexta-feira, 31, com investidores atentos a três frentes principais: divulgação de dados fiscais e de emprego no Brasil, falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e a reta final de uma semana repleta de balanços corporativos.

Às 8h30, o Banco Central divulga o resultado fiscal do setor público consolidado de setembro. A expectativa é observar se o conjunto formado por governo federal, estados, municípios e estatais registrou déficit — quando as despesas superam a arrecadação — ou superávit. O dado também trará atualizações sobre a trajetória da dívida pública.

Na sequência, às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a taxa oficial de desemprego. O número chega depois de o Caged informar, na véspera, a criação de 213 mil vagas com carteira assinada em setembro, acima da expectativa do mercado, que era de 170 mil.

Fed em foco e inflação nos EUA

No cenário internacional, o destaque está na agenda de dirigentes do Fed.

Às 10h30, Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, discursa sobre economia e juros. Às 13h, Raphael Bostic, membro votante do FOMC, compartilha sua visão sobre os próximos passos da autoridade monetária americana.

Os dados de inflação medidos pelo índice PCE, também esperados para esta sexta, devem ajudar a calibrar as apostas sobre a política monetária dos Estados Unidos nos próximos meses.

Balanços movimentam o mercado

A temporada de resultados do 3º trimestre de 2025 segue em ritmo acelerado.

Após os números de Vale, Multiplan e Ambev divulgados na quinta-feira, 30, os investidores acompanham nesta sexta os balanços de Irani (RANI3) e Tenda (TEND3).

No exterior, quatro gigantes devem divulgar seus resultados hoje: ExxonMobil e Chevron, no setor de energia, além da chinesa BYD e da japonesa Mitsubishi, com atuação em diversos setores industriais e financeiros.

Energia e política no Brasil

O governo brasileiro realiza hoje um leilão de 25 ativos de transmissão de energia elétrica, com expectativa de atrair até R$ 5,5 bilhões em investimentos. A Aneel divulga, também nesta sexta, a bandeira tarifária que vigora em novembro.

Na agenda presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona o projeto de lei complementar que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE).

Já no Congresso, segue a expectativa pela votação da PEC da Segurança Pública e o julgamento, na próxima terça-feira, 4, das ações contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Bolsas e ações (pré-mercado)