Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dados do BC e IBGE testam confiança do investidor: o que move o mercado

Mercados operam em compasso de espera nesta sexta-feira, 31, com investidores atentos a três frentes principais

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 06h58.

Doces ou travessuras? Para os investidores, o Halloween desta sexta-feira, 31, traz expectativas sobre contas públicas, desemprego, juros e balanços.

Os mercados operam em compasso de espera nesta sexta-feira, 31, com investidores atentos a três frentes principais: divulgação de dados fiscais e de emprego no Brasil, falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e a reta final de uma semana repleta de balanços corporativos.

Às 8h30, o Banco Central divulga o resultado fiscal do setor público consolidado de setembro. A expectativa é observar se o conjunto formado por governo federal, estados, municípios e estatais registrou déficit — quando as despesas superam a arrecadação — ou superávit. O dado também trará atualizações sobre a trajetória da dívida pública.

Na sequência, às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a taxa oficial de desemprego. O número chega depois de o Caged informar, na véspera, a criação de 213 mil vagas com carteira assinada em setembro, acima da expectativa do mercado, que era de 170 mil.

Fed em foco e inflação nos EUA

No cenário internacional, o destaque está na agenda de dirigentes do Fed.

Às 10h30, Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, discursa sobre economia e juros. Às 13h, Raphael Bostic, membro votante do FOMC, compartilha sua visão sobre os próximos passos da autoridade monetária americana.

Os dados de inflação medidos pelo índice PCE, também esperados para esta sexta, devem ajudar a calibrar as apostas sobre a política monetária dos Estados Unidos nos próximos meses.

Balanços movimentam o mercado

A temporada de resultados do 3º trimestre de 2025 segue em ritmo acelerado.

Após os números de Vale, Multiplan e Ambev divulgados na quinta-feira, 30, os investidores acompanham nesta sexta os balanços de Irani (RANI3) e Tenda (TEND3).

No exterior, quatro gigantes devem divulgar seus resultados hoje: ExxonMobil e Chevron, no setor de energia, além da chinesa BYD e da japonesa Mitsubishi, com atuação em diversos setores industriais e financeiros.

Energia e política no Brasil

O governo brasileiro realiza hoje um leilão de 25 ativos de transmissão de energia elétrica, com expectativa de atrair até R$ 5,5 bilhões em investimentos. A Aneel divulga, também nesta sexta, a bandeira tarifária que vigora em novembro.

Na agenda presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona o projeto de lei complementar que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE).

Já no Congresso, segue a expectativa pela votação da PEC da Segurança Pública e o julgamento, na próxima terça-feira, 4, das ações contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Bolsas e ações (pré-mercado)

  • S&P 500 futuros: +0,6%

  • Nasdaq 100 futuros: +1,1%

  • Dow Jones futuros: estável

  • Stoxx 600 (Europa): -0,2%

  • Topix (Japão): -0,1%

  • Vale (VALE3): investidores repercutem lucro de US$ 2,68 bilhões divulgado ontem

  • Ambev e Multiplan: resultados sob análise do mercado

  • ExxonMobil, Chevron, BYD e Mitsubishi: balanços esperados ao longo do dia

  • Apple e Amazon: impulsionam sentimento positivo com resultados acima do previsto

Acompanhe tudo sobre:BalançosMercadosEmpresas

Mais de Invest

'É preciso saber parar’: o que separa um trader amador de um profissional

Empresa perde US$ 30 bi em valor após queda 'histórica' de ação

Empresa que tem parceria com Eli Lilly tem ação que já subiu 50% em 3 meses

Como o maior banco dos EUA mudou a rotina de 300 mil funcionários com IA

Mais na Exame

Brasil

CNH sem autoescola deve começar a valer ainda essse ano, diz ministro

Tecnologia

Novo botão de 'Curtir' do YouTube ganha animações temáticas

Inteligência Artificial

Corrida por IA custa US$ 80 bilhões. O retorno vai justificar o risco?

Esporte

Futebol rende R$ 16,2 bi ao Brasil com exportação de jogadores