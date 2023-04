Balanços de bancos nos EUA, Marisa, PMS, vendas do varejo americano e o que move o mercado

O mercado internacional iniciou misto nesta sexta-feira, 14, com bolsas da Europa em alta e futuros americanos em leve queda, após terem subido mais de 1% no último pregão. Dados de inflação abaixo das expectativas contribuíram com a melhora de humor entre investidores estrangeiros, assim como a perspectiva cada vez mais consolidada de que o Federal Reserve só elevará sua taxa de juros mais uma vez antes de interromper o ciclo de aperto monetário.

Além da inflação mais baixa, números mais fracos da economia americana e preocupações sobre a saúde do sistema financeiro têm freado qualquer ímpeto mais contracionista do Fed.

Desempenho dos indicadores às 7h20 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,18%

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,18%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,39%

FTSE 100 (Londres): + 0,34%

DAX (Frankfurt): + 0,28 %

CAC 40 (Paris): + 0,25%

Hang Seng (Hong Kong)*: +0,46%

Bancos abrem temporada de balanços nos EUA

No radar dos investidores, ainda estarão os primeiros balanços do primeiro trimestre do mercado americano. Como de praxe, o setor financeiro irá abrir a temporada de balanços. Para esta sexta, são esperados os resultados do J. P. Morgan, BlackRock, Well Fargo e Citi Group. Os números reportados devem ter um peso ainda maior sobre o sentimento do mercado diante das preocupações sobre o setor, que cresceram após a quebra do SVB.

Vendas do varejo nos EUA

Após terem comemorado a deflação ao produtor dos Estados Unidos divulgada na véspera, nesta sexta, economistas do mundo todo aguardam pelos números de vendas do varejo americano do mês de março. O consenso é de uma queda mensal de 0,4% e alta de 5,9% na comparação anual.

Pesquisa Mensal de Serviços

Economistas brasileiros também repercutirão dados da atividade local nesta sexta. Por aqui, os números mais aguardados são os da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de janeiro, que deverá ser divulgado pelo IBGE às 9h.

Como foi o Ibovespa no último pregão?

No último pregão, o Ibovespa fechou em queda de 0,40%, em 106.458 pontos. O movimento, que ocorreu na contramão das altas no mercado internacional, foi registrado após o intenso rali do início da semana na bolsa brasileira. Mesmo com a queda de ontem, o principal índice da B3 deve encerrar esta sexta com a maior alta semanal do ano. Desde segunda, o Ibovespa acumula alta de 5,59%.

Marisa (AMAR3) emite debêntures

A Marisa informou na última noite ter aprovado a emissão de debêntures no valor total de R$ 90 milhões. Os recursos serão destinados ao aumento de capital da MPagamentos. O dinheiro, disse a Marisa, será suficiente para reenquadrar seu braço financeiro nos parâmetros operacionais determinados pelo Banco Central nos termos do Plano de Capitalização e Reestruturação apresentado no fim de março.

As emissões serão de debêntures simples, não conversíveis em ações. O prazo de vencimento será de sete anos, com cinco anos de carência de pagamentos. A remuneração será mensal de CDI + 3% ao ano. A Marisa ainda informou que "mesmo após o término do prazo de carência, os pagamentos de amortização e juros só ocorrerão se a companhia tiver reportado índices de dívida líquida / EBITDA igual ou inferior a 2,0x, e de liquidez igual ou superior a 1,0x, no trimestre imediatamente anterior à data prevista para pagamento".

