Dados de serviços, reação a balanços e chance de Mantega na Braskem: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta sexta-feira, 15, perto da estabilidade, com investidores ainda repercutindo os dados acima das expectativas para o Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos. O indicador foi o último de inflação antes da reunião do Federal Reserve (Fed), na semana que vem. O dado, assim como o Índice de Preço ao Consumidor americano divulgado no início da semana, sugeriu um tom mais contracionista para a política monetária americana. Agora, investidores precificam uma menor probabilidade de cortes em junho. A chance de manutenção aumentou significativamente nesta semana, passando de 27% para perto de 40%.

Dados de serviços

Sem grandes divulgações previstas para esta sexta, as atenções dos economistas deverão estar voltadas para a Pesquisa Mensal de Serviços, que será divulgada pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta manhã. O dado é bastante aguardado para a modelagem do crescimento do PIB neste ano, dada a representatividade do setor de serviços na economia.

Mantega na Braskem?

O governo avalia indicar o ex-ministro Guido Mantega para o conselho de administração da Braskem, de acordo com fontes da Folha de S Paulo. O mandato de 10 dos 11 conselheiros da companhia expira em abril. A indicação faria parte de um rodízio para a indicação de nomes de confiança do governo para o conselho de empresas em que possui participação relevante. A possível indicação de Mantega para a Braskem é sondada após o governo não ter conseguido emplacá-lo na presidente e conselho da Vale.

Reação aos balanços

Investidores ainda reagirão nesta sexta aos últimos balanços da temporada de resultados do quarto trimestre. Entre as empresas que divulgaram seus números na última noite estiveram Lojas Renner, Cyrela, Eztec, Tenda, Yduqs e Eneva. Um dos mias aguardados era o da Renner, que apresentou aumento de lucro de 9% para R$ 527 milhões no quarto trimestre. A companhia também anunciou a saída da empresa de José Galló, ex-CEO e presidente do conselho.